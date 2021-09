Radlerin wird in Neuburg bei Unfall leicht verletzt

Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro.

Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin holte am Mittwoch gegen 12.10 Uhr ihr Kind in Neuburg aus dem Kindergarten in der Kesselstraße ab. Beim Anfahren vom Fahrbahnrand übersah die Frau laut Polizei eine Radfahrerin, die am Pkw in gleicher Fahrtrichtung vorbei fuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die 44-Jährige vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. (AZ)