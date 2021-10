Warum eine 18-Jährige in der Kirchengemeinde Neuburg Organistin ist

Plus Die 18-jährige Maria Härtl aus Neuburg ist nicht nur Oberministrantin, sondern spielt auch regelmäßig die Orgel in ihrer Pfarrgemeinde. Wie sie dazu kam.

„Ja, ich bin schon ein gläubiger Mensch“, betont Maria Härtl. Seit Jahren ist die 18-Jährige eine große Stütze der Neuburger Kirchengemeinde. Sie ist eine von drei Organisten und Oberministrantin. Der Weg zum und die Begleitung des Gottesdienstes ist für sie Woche für Woche immer wieder etwas Besonderes. Nicht Last, sondern Freude empfindet die junge Frau an ihrer sonntäglichen Aufgabe.