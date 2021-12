Neuburg an der Kammel

Störche in der Region bekommen 24 Nistkörbe

Bei der Montage des Nistkorbs waren auch Markus Dopfer, Erster Bürgermeister der Marktgemeinde Neuburg an der Kammel Mitte, LVN-Geschäftsführer Josef Wagner rechts und LEW-Kommunalbetreuer Josef Nersinger dabei.

Plus Störche erhalten sichere Nistkörbe an Strommasten oder Trafostationen. Die Aktion findet im Rahmen des 120-jährigen Unternehmensjubiläums der LEW-Gruppe statt.

LEW Verteilnetz (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, führt über flächendeckende Maßnahmen hinaus immer wieder auch Einzelmaßnahmen zum Vogelschutz durch. Eine besondere Aktion gibt es in diesem Jahr vor dem Hintergrund des 120-jährigen Unternehmensjubiläums der LEW-Gruppe: LVN installiert an 24 Standorten in der Region neue Nistgelegenheiten für Störche.

