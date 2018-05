vor 52 Min.

Neuburgs neuer Pfarrer

Michael Kinzl kommt im September und tritt sein Amt an

Von Annegret Döring

Michael Karl Kinzl, ein gebürtiger Kissinger, wird Nachfolger von Pfarrer Karl Fritz in der Pfarreiengemeinschaft Neuburg/Kamme. Die Nachfolge ist im Gottesdienst in Neuburg angekündigt worden. Der 32-jährige Kinzl wird seinen Dienst ab dem 1. September 2018 in der Pfarreiengemeinschaft antreten. Diese umfasst die Pfarreien Neuburg a. d. Kammel - Mariä Himmelfahrt, Billenhausen - St. Leonhard, Edelstetten - St. Johannes Baptist und St. Johannes Evangelist, Langenhaslach - St. Martin und Wattenweiler - St. Peter und Paul. Wie bereits berichtet, kann Pfarrer Karl Fritz das Priesteramt aufgrund einer schweren Erkrankung nicht mehr ausüben.

Von Anfang an bestand der Berufswunsch „Pfarrer“

Der junge Mann ist im Juni 2012 als 26-Jähriger in der Basilika St. Ulrich und St. Afra in Augsburg zum Priester geweiht worden und ist Kaplan. Bereits von klein auf wollte Kinzl Pfarrer werden, er ministrierte als Kind. Über zehn Jahre dauerte die Ministrantentätigkeit. Der damalige Kissinger Pfarrer hat ihn sehr beeindruckt. Das muss eine sehr prägende Persönlichkeit gewesen sein, denn bereits in Kinzls damaliger Abizeitung stand vorausschauend auf seinen heutigen Beruf schon „Kinzl auf der Kanzel“. Berufliche Stationen bekleidete er bereits in zahlreichen Regionen. Es sind die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Weißenhorn, in der Pfarreiengemeinschaft Füssen war er ebenfalls tätig und in der Stadtpfarrei St. Johannes Baptist in Pfaffenhofen/Ilm wirkte er. Im Fischacher Ortsteil Willmatshofen schreibt er an seiner Doktorarbeit und hilft mit in der Pfarreiengemeinschaft Fischach und den Dekanaten Schwabmünchen und Augsburg-Land. Für das Promotionsstudium ist er freigestellt worden.

Malen und Schnitzen nennt Kinzl seine Hobbys. Außerdem spielt der Geistliche mehrere Instrumente. So beherrscht er Geige und Ziehharmonika. Das Orgelspielen hat er sich im Priesterseminar selber beigebracht.

