vor 56 Min.

Neue Akzente beim Thannhauser Luftsportverein

Siegfried Ortner ist neuer Vorsitzender des Thannhauser Vereins.

Der Mittelschwäbische Luftsportverein Krumbach (MLV) Thannhausen hat seine Jahreshauptversammlung durchgeführt. Der Erste Vorsitzende, Gerhard Leberl, und die Abteilungsleiter haben zunächst das vergangene Jahr Revue passieren lassen und über die zahlreichen Aktivitäten des Vereins berichtet.

Im Anschluss daran wurden turnusgemäß die Neuwahlen des Vorstands durchgeführt. Gerhard Leberl stand dafür nicht mehr zur Verfügung, er wollte den Verein nach sechs Jahren Amtszeit nun wohlgeordnet in jüngere Hände übergeben. Mit klarer Mehrheit wurden Siegfried Ortner aus Ziemetshausen zum 1. Vorsitzenden und Josef Schwarz aus Mindelzell zum 2. Vorsitzenden gewählt. Um die Finanzen kümmert sich wie bisher Schatzmeister Moritz Rieder. In seiner Antrittsrede ist der neue Vorsitzende auf die wichtigsten Vorhaben in der kommenden Amtsperiode eingegangen. Allen voran sind hier die Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz in Zusammenarbeit mit der Stadt Thannhausen zu nennen. Aber auch die fliegerischen Aktivitäten werden nicht zu kurz kommen, der Verein wird sich, wie in den vergangenen Jahren auch, mit einem Flugplatzfest präsentieren, betonte der neue Vorsitzende auf der Versammlung. (pm)

