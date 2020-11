vor 33 Min.

Neue Fußgänger-Ampel in Mindelzell soll Verkehr sicherer machen

Plus In dem Ursberger Ortsteil gibt es nahe der Omnisbus-Haltestelle an der Ursberger Straße jetzt eine sichere Möglichkeit, die Fahrbahn zu überqueren.

Von Werner Glogger

Seit einigen Tagen bietet eine neue Verkehrsampel im Zentrum von Mindelzell Fußgängern eine sichere Überquerung der Ursberger Straße. Die Installation dieser Fußgänger-Ampel geht auf Initiative von Bürgermeister Peter Walburger zurück, denn in unmittelbarer Nähe des Standortes befindet sich die Omnibus-Haltestelle und wenige Meter davon der Dorfladen. Zudem stellt dieser Bereich einen Verkehrsknotenpunkt mit der Verbindung nach Hasberg und nach Niederraunau dar.

Nicht nur Schüler sollen von Fußgänger-Ampel in Mindelzell profitieren

Bei der offiziellen Inbetriebnahme freute sich der Bürgermeister, dass seine Idee in Form von positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung, aber vor allem bei den staatlichen Stellen auf offene Ohren gestoßen ist. Besonders lobte er das Entgegenkommen und Verständnis der Sachgebietsleitung Verkehr bei der Polizeiinspektion Krumbach mit Polizeihauptmeister Marcus Praschivka und die zügige Umsetzung der Ampelanlage durch das Staatliche Bauamt unter der Regie von Gebietsinspektor Andreas Müller. Die Ampel habe aus den genannten Gründen durchaus ihre Berechtigung, betonte Walburger und wies auf einen nicht geringen Bevölkerungsanteil entlang der Ursberger Straße und im umfangreichen Baugebiet „Im Feldle“ hin.

Außer den Schulkindern profitieren von der neuen Querungshilfe auch Besucher des Dorfladens, der sich von der Einwohnerschaft von Mindelzell, den weiteren Ortsteilen und auch von außerhalb großer Resonanz erfreut.

Übereinstimmend kam von den Verantwortlichen der Wunsch zum Ausdruck, dass die Ampel von den Fußgängern rege genutzt werden möge. Laut Praschivka wird die Grünphase noch beobachtet und bei Bedarf neu eingestellt, damit auch Gehbehinderte sicher queren können.

