Neue Kita-Gruppe im evangelischen Gemeindehaus

Luftballons mit guten Wünschen für die neue Kindergartengruppe stiegen gen Himmel: Es war einer der Höhepunkte bei der Einweihung am Freitag.

Im Untergeschoss des Gemeindehauses gibt es jetzt Platz für bis zu 25 Kinder. Warum dies für die Stadt Krumbach so wichtig ist.

Von Peter Bauer

Luftballons mit guten Wünschen für die neue Kindergartengruppe stiegen gen Himmel, der Freitag war ein Tag der Freude für die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Krumbach und die Stadt Krumbach gleichermaßen. Die neue Kindergartengruppe im Untergeschoss des Gemeindehauses („Fuchsgruppe“) wurde offiziell eingeweiht.

Die Gruppe bietet Platz für bis zu 25 Kinder. Bürgermeister Hubert Fischer, Pfarrer Eugen Ritter und alle weiteren Redner des Tages lobten die große Harmonie bei der Umsetzung dieses für die Stadt so wichtigen Projekts.

Wie kann in Krumbach eine ausreichende Zahl von Plätzen in Kindertagesstätten bereitgestellt werden? Dies ist eines der zentralen Themen der Krumbacher Kommunalpolitik. Bürgermeister Fischer sieht die Stadt auf einem guten Weg. Bekanntlich sollen in Niederraunau im Lauf der nächsten Monate weitere Plätze bereitgestellt werden. Die neue Gruppe im Untergeschoss des evangelischen Gemeindehauses bietet jetzt Platz für bis zu 25 Kinder.

Der evangelische Pfarrer Eugen Ritter ist zuversichtlich, dass im Lauf der nächsten Jahre ein evangelischer Kindergarten mit einer Kapazität für vier Gruppen neu gebaut werden kann. Wenn alles glatt läuft, könnte dieser Komplex bis Ende des Jahres 2022 fertig sein. In der neuen Kindertagesstätte sollen auch Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren bereitgestellt werden.

