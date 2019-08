Neue Kita für Thannhausen nimmt Gestalt an

Plus Bald soll es mit den Arbeiten losgehen. Welche neuen Gruppen für Kindergarten und Krippe eingerichtet werden und wie es weitergeht.

Ein dritter Kindergarten für Thannhausen? Er soll bekanntlich im ehemaligen Schullandheim im Osten der Stadt entstehen. Das Projekt nimmt jetzt konkrete Züge an. Thannhausens Bürgermeister Georg Schwarz geht davon aus, dass mit ersten Arbeiten bereits Mitte August begonnen werden kann. In der neuen Kindertagesstätte wird Platz für jeweils zwei Kindergarten- und Kinderkrippengruppen geschaffen. Im September 2020 soll die neue Kindertagesstätte ihren Betrieb aufnehmen. „Das ist ein ehrgeiziges Ziel“, sagt Schwarz, der das Projekt aber auf einem guten Weg sieht.

Schwarz geht von drei Millionen Euro Gesamtkosten aus, es sei mit einem staatlichen Zuschuss in Höhe von 2,2 Millionen Euro zu rechnen. In den Kosten sind auch einige Umbaumaßnahmen enthalten, die nicht unmittelbar mit dem Kindergarten zusammenhängen. Die Flächen im Dachgeschoss sind bislang nicht für die Kita-Nutzung vorgesehen. Falls aber ein weiterer Bedarf an Kita-Plätzen über die jetzt geplanten Zahlen hinaus entstehen sollte, habe die Stadt hier entsprechende Möglichkeiten, erläutert Schwarz.

Zum Thema Kita in Thannhausen gibt es weitere ausführliche Infos in folgenden Artikeln:

Thannhausen: Ein weiterer Schritt in Richtung neue Kita

Die Eckdaten des neuen Kinderhauses in Thannhausen 1 / 9 Zurück Vorwärts Inbetriebnahme 1. September 2020

Einrichtungsart Kindertagesstätte für Kinder von neun Monaten bis zum Schuleintritt.

Plätze 50 Kindergartenplätze und 30 Krippenplätze, vier bis fünf Plätze für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.

Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 17.30 Uhr, Freitag von 6.30 bis 16 Uhr.

Zeiträume Bringzeit von 6.30 bis 8.30 Uhr (abhängig von der Buchung der Eltern). Kernzeit (zu der in der Regel alle Kinder in der Einrichtung sind) von 8.30 bis 12.30 Uhr. Mittagsruhe für die Kinder, die in der Einrichtung schlafen, bis 14.30 Uhr. Abholzeiten zwischen 12.30 und 13.30 Uhr beziehungsweise 14.30 und 17.30 Uhr.

Schließzeiten Zwei Wochen in den Sommerferien; zwischen Weihnachten und Neujahr für drei bis fünf Tage; zwei bis drei Brückentage im Jahr; zwei bis drei pädagogische Tage beziehungsweise Planungstage. Die Öffnungs- und Schließzeiten orientieren sich jährlich am Bedarf der Eltern, der durch die jährliche Elternbefragung ermittelt wird.

Personal Pro Kinderkrippengruppe drei Fachkräfte (Erzieher/Kinderpfleger/Berufspraktikant); pro Kindergartengruppe zwei Fachkräfte.

Ausbildung Ausbildungsstätte für SPS-Praktikanten (Sozialpädagogische Seminar zu Beginn der Erzieherausbildung), freiwilliges soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Fachoberschüler und Kinderpflegerschüler.

Quelle: BRK/Stadt Thannhausen

So entsteht bis September 2020 Thannhausens neuer Kindergarten

Damit ist Thannhausen durchaus in einer etwas entspannteren Situation als andere Kommunen, die sich vom gestiegenen Bedarf an Kita-Plätzen mitunter regelrecht überrollt fühlen. In den beiden jetzt geplanten Krippengruppen gibt es pro Gruppe Platz für 15 Kinder, in den beiden Kindergartengruppen sind es jeweils 25 Kinder. Federführend bei der Planung ist das Krumbacher Büro Kling Consult. Vorerst wird jeweils eine Krippen- und eine Kindergartengruppe eingerichtet. „Wir haben großzügig geplant“, sagt Schwarz.

Kontroverse Diskussionen gab es im Stadtrat zuletzt bekanntlich über die Gestaltung der Außenanlagen. Zunächst war von Kosten in einer Höhe von 354000 Euro die Rede. Schwarz spricht nun von einem Kostenrahmen von 300000 Euro. Ein Thema in der Diskussion war die Frage, wie naturnah die Außenanlagen sein sollten. Die Räte entschieden zuletzt, mit der vorgelegten Planung weiterzuarbeiten. Doch einem Vorschlag des Bürgermeisters folgend sollen die Planer nun Elemente wie Wasser, Tiere, lehrreiche Gewächse, ein Hochbeet und Ähnliches aufnehmen. Schwarz hält auch einen Hasenstall oder einen kleinen Hühnerstall für möglich.

Die Einwohnerzahl der Stadt Thannhausen hat zuletzt bekanntlich auf rund 6500 zugelegt. Schwarz freut sich über diese Entwicklung, aber für die Stadt bringe dies natürlich auch eine Reihe neuer Aufgaben mit sich. Unter anderem muss auf den gestiegenen Bedarf an Kita-Plätzen reagiert werden. Hier sieht Schwarz die Stadt Thannhausen auf einem guten Weg. Künftiger Betreiber des Kindergartens ist der Kreisverband Günzburg des Bayerischen Roten Kreuzes. „Der Träger freut sich auf die tollen Möglichkeiten“, hat Schwarz wiederholt betont.