vor 33 Min.

Neue Perspektive für Kita in Balzhausen: Entwurf für Erweiterung steht

So soll der neu gebaute Kindergarten mit erweiterter Kinderkrippe von Balzhausen einmal aussehen. Das Besondere ist die V-Form, die viel Platz für Essen und Spiel bietet und durch Lichtkuppeln hervorragende Lichtverhältnisse schafft.

Plus Die Gemeinderäte haben sich für einen Entwurf für die Erweiterung des Kindergartens Maria Immaculata in Balzhausen entschieden. Wie dieser aussieht.

Von Karl Kleiber

Erneut stand bei der Ratssitzung die „Erweiterung des Kindergartens Maria Immaculata“ auf der Tagesordnung. Diesmal ging es um die Gestaltung der Außen- und Freianlagen, mit der Architekt Gerhard Scherner beauftragt ist. Mitarbeiterin Mella König hat zwei Varianten ausgearbeitet.

Die Anfahrt zum neuen Kindergarten soll über die Jahnstraße erfolgen. Dort sind neun Parkplätze vorgesehen. Drei Stellplätze sind am Kindergartenweg an der Ostseite eingeplant. Von beiden sind die Nordeingänge zu Hort und Krippe in kurzem Fußmarsch zu erreichen.

Kita Balzhausen: Im Nordosten soll ein Wasser-Spielplatz entstehen

Hier soll der Fußweg an der Jahnstraße wegen der Sicherheit nach Osten verlegt werden. Dieser Vorschlag fand Zustimmung. Der Garten der zweigruppigen Krippe soll als gesonderter Bereich abgegrenzt werden. Im Bereich des Kindergartens, der künftig aus drei Gruppen besteht, soll in dem geräumigen Garten eine befestigte Spielstraße angelegt werden. Auch soll allerlei Spielgerät aufgestellt werden. Natürlich ist an einen üppigen Baumbestand gedacht. Im Nordosten des Geländes wollte die Planerin einen Teil des Grabens offen lassen und einen Wasser-Spielplatz einrichten. Schließlich fiel die Zustimmung ohne Gegenstimme für Variante zwei. Die übrige Vorplanung wurde ebenfalls ohne Änderung einstimmig akzeptiert, nur der Wasser-Spielplatz wurde gestrichen. (kk)

Lesen Sie auch:

Themen folgen