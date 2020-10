23.10.2020

Neue Perspektive für das Sportheim

Welche Schwerpunkte der FC Ebershausen in seiner Planung setzt. Wechsel an der Spitze des Vereins

Der FC Ebershausen hielt vor Kurzem seine Jahreshauptversammlung ab. Die Veranstaltung sollte ursprünglich im April stattfinden, wurde aber wegen der Corona Pandemie verlegt.

Vorstand Martin Keppeler begrüßte die anwesenden Mitglieder, Neuwahlen und der geplante Umbau beziehungsweise Anbau an das Sportheim standen im Vordergrund. Neben einer Sanierung der Heizungsanlage, der WC-Anlagen und der Duschen im Untergeschoss des Sportheims plant der Verein einen Anbau in Richtung Westen an das bestehende Sportheim.

In diesem Anbau sollen im Erdgeschoss zwei Umkleidekabinen, eine Schiedsrichterkabine, eine Großraumdusche, ein WC sowie ein Raum für die Laufabteilung entstehen. Im Obergeschoss soll ein Gymnastikraum entstehen, der den bereits bestehenden Turnraum durch einen Wanddurchbruch erweitert. Besonders vom zukünftigen großen Gymnastikraum verspricht sich der Verein viel.

Der Mitgliederzuwachs in den letzten Jahren generierte sich vor allem durch die vielfältigen Fitnessangebote wie MaxxF, Yoga, Kinderturnen und Kinderboxen. Nach Fertigstellung dieser neuen Räumlichkeiten möchte der FCE sein Angebot in ähnlichen Bereichen erweitern und auch die Abteilung Damengymnastik wieder zurück ins heimische Sportheim holen.

Die Damen halten ihre Übungsstunden zurzeit in der Turnhalle des SKG in Krumbach ab. Ein weiterer großer Punkt war die Finanzierung dieser Maßnahme. Der Verein hat dazu bereits beim BLSV alle Unterlagen für den Kleinantrag im Sportstättenbau eingereicht und verspricht sich durch ein noch bis zum Jahresende laufendes Förderprogramm große Zuschüsse vom Staat. Ganz ohne Darlehen wird der Verein aber nicht auskommen, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Eine mögliche Finanzierung wurde durch den „Mitarbeiter Finanzen“ Markus Hiller vorgestellt. Anschließend stimmte die Versammlung über den Anbau und die vorgestellte Finanzierung ab. Die Vorstandschaft holte sich durch ein einstimmiges Ergebnis die volle Rückendeckung der Mitglieder ab.

Der zweite Höhepunkt waren die Neuwahlen. Wie im Vereinsumfeld schon vorher bekannt war, stand Vorstand Martin Keppeler in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl. Nach zwölf Jahren als erster Vorstand wurde seine Position neu gewählt. Ebenso legten Josef Dubowy und Hubert Äbtle ihre Ämter als Beisitzer bzw. Mitarbeiter Verwaltung nach langjähriger Zeit nieder.

Bürgermeister Harald Lenz bildete anschließend einen Wahlausschuss und führte die Neuwahlen durch. Als erster Vereinsvorsitzender wurde Tobias Schlosser gewählt. In das Amt des Vorsitzenden Verwaltung wurde Bernd Schregle gewählt. Beide waren bereits Mitglied der Vorstandschaft.

Als Beisitzer in die Vorstandschaft berufen

Um wieder neuen Wind in das Vereinsgremium zu bekommen, stellten sich Christian Maier und Samuel Langer zur Wahl. Die Satzung des FC Ebershausen erlaubt es auch, Mitglieder in die Vorstandschaft zu berufen. Als erste Amtshandlung als neuer Vorstand berief Tobias Schlosser Dominik Schuler und Stefan Schlosser als Beisitzer in die Vorstandschaft des Vereins. Die neu gewählte Vorstandschaft hat somit ein Durchschnittsalter von 29 Jahren und keiner ist älter als 33 Jahre.

In seiner Antrittsrede legte Tobias Schlosser vor allem Wert auf Zusammenhalt und Engagement im Verein. Er dankte vielen ehrenamtlich tätigen Personen und stellte in Kurzform das Konzept und die Aufgabenverteilung in der neuen Vorstandschaft vor.

Ebenso dankte er seinem Vorgänger Martin Keppeler für sein herausragendes Engagement in den vergangenen Jahren. (zg)

