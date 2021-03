06:00 Uhr

Neue Regeln: Was Ebershausen künftig für die Vereine tun möchte

Plus In den neuen Richtlinien, die der Gemeinderat Ebershausen beschlossen hat, wird die Vergabe der finanziellen Leistungen für die Vereine geregelt. Wie diese aussehen.

Von Werner Glogger

Jede Gemeinde kann sich über ein intaktes Vereinsleben glücklich schätzen, wird doch das gesellschaftliche Zusammenleben in einer Kommune durch das Engagement ihrer Bürger in den Vereinen und Organisationen maßgeblich geprägt. Ihrerseits will sich die Gemeinde mit finanzieller Hilfe oder auf andere Weise erkenntlich zeigen. Vor allem bei umfangreicheren Anschaffungen oder Vorhaben ist die Unterstützung in besonderer Weise angebracht und hilfreich.

In der Gemeinde Ebershausen wurden Anträge auf Förderung von Fall zu Fall im Gemeinderat behandelt und ein entsprechender Beschluss gefasst. Um die Abwicklung künftig einfacher und effizienter zu handhaben, stand in der jüngsten Ratssitzung die Beratung über „Richtlinien zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit“ auf der Tagesordnung.

Bürgermeister Harald Lenz lobte eingangs die Aktivitäten der örtlichen Vereinigungen, sie auch weiterhin im Rahmen einer Förderung oder personell zu unterstützen, sei eine angenehme Verpflichtung. In der Präambel zur Abwicklung ist dokumentiert „in Anerkennung der Bedeutung der Kultur und des Sports, seiner pädagogischen, gesundheitsfördernden, sozialen und integrativen Funktion fördert die Gemeinde Ebershausen die Träger der selbstverwalteten Vereine und Organisationen nach Maßgabe der Richtlinie“. So übernimmt die Gemeinde im Rahmen der allgemeinen Vereinsförderung weiterhin im bisherigen Umfang die für die ortsansässigen Vereine und Organisationen anfallenden Mieten, Pachten auf der Grundlage der entsprechenden vertraglichen Regelungen.

Vereine bekommen in Ebershausen Zuschuss für Jubiläum-Feiern

Ferner werden einem Verein anlässlich eines runden Jubiläums (50, 75 Jahre oder höher) eine Jubiläumsgabe gewährt, sofern eine Veranstaltung stattfindet. Als selbstverständlich gilt, dass Beiträge oder Veranstaltungshinweise in Form von Berichten und Bildern im gemeindlichen Mitteilungsblatt und auf der gemeindlichen Website in angemessener Größe und Umfang kostenfrei veröffentlicht werden.

In der Jahresförderung gewährt die Gemeinde Jahreszuschüsse in Form eines Sockelbetrages, gestaffelt nach Mitgliederzahl und einem Jugend, Sport-, Dirigenten- und Seniorenförderbeitrag. Auf die Einbeziehung der Jugendförderung wird in Form eines aktiven Jugendförderbeitrages und Unterstützung von Jugendmaßnahmen/Ferienprogramme großer Wert gelegt.

In den „Allgemeinen Grundsätzen“ sind die Voraussetzungen geregelt, die zur Erlangung einer Förderung erbracht werden müssen. Grundsätzlich stellt die Förderung eine freiwillige Leistung der Gemeinde dar, die im Rahmen der jährlich im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel gewährt wird, ein Rechtsanspruch besteht nicht. Geregelt ist in der Richtlinie die Gewährung von Fördermitteln zu Kosten für den Einsatz anerkannter Übungsleiter im Sport und zu nachgewiesenen Aufwendungen für Musikkapellen und Kirchenchor.

Geld gibt es für Vereine in Ebershausen auch für neue Uniformen und Trachten

Neu-, Um- und Anbaumaßnahmen können grundsätzlich mit einem Fördersatz von zehn Prozent der nachgewiesenen, tatsächlichen Baukosten (ohne Eigenleistungen) zu festgelegten Bedingungen gefördert werden. Schließlich gibt es Zuschüsse für die Renovierung von Vereinsfahnen oder die Neubeschaffung oder Ergänzung von Trachten und Uniformen.

In der anschließenden Diskussion gab es zum Teil konträre Meinungen über die Verfahrensabwicklung und Höhe der Förderbeträge in einzelnen Positionen. Einige Förderbeträge seien zu hoch, wodurch ein „Mitnahme-Effekt“ entstehen könne. Bürgermeister Lenz bezeichnete die Richtlinien als gute Grundlage, sie schaffe Klarheit und Transparenz bei der Vergabe der Fördergelder. Nach eingehender Beratung fanden die Änderungen Aufnahme in das Vertragswerk, es erfolgte der Beschluss mit 7:2 Stimmen, künftig gemäß den „Richtlinien zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit“ bei der Fördergeldvergabe zu verfahren.

Ohne Einwendungen erteilte das Gremium einem Antrag zum Bau eines Einfamilienhauses in der Kirchhaslacher Straße in Ebershausen das gemeindliche Einvernehmen.

