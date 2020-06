vor 27 Min.

Neue Schlossherrin in Neuburg: Wie geht es mit der Eventlocation weiter?

Gabriela Baumann ist die neue Schlossbesitzerin in Neuburg. Die Ehefrau des verstorbenen Kai-Peter Baumann will das Schloss als Eventlocation weiterführen. Unser Bild zeigt sie vor dem Torturm zum Schloss.

Plus Nach dem Tod von Kai-Peter Baumann übernimmt dessen Witwe Gabriela die Geschäfte auf Schloss Neuburg. Was die neue Schlossherrin für die Eventlocation plant.

Von Dieter Jehle

Neuburgs Schlossbesitzer Kai-Peter Baumann ist tot. Der 63-Jährige starb bereits am 27. April nach langer, schwerer Krankheit. Die Geschäfte auf dem früheren Adelssitz führt jetzt seine Frau Gabriela Baumann fort. Wie geht es nun mit Schloss Neuburg weiter?

Im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt die 52-Jährige, dass sie an der bisherigen Geschäftsstrategie als „Eventlocation“ für Hochzeiten, Geburtstage, Seminare oder exklusive Firmenveranstaltungen festhalten will. „Wir bieten dafür den perfekten Rahmen und haben eine große Nachfrage“, sagt die neue Schlossherrin.

Kai-Peter Baumann kaufte das Schloss Neuburg im Jahr 1998

Kai-Peter Baumann hatte Schloss Neuburg 1998 für damals 2,3 Millionen Mark ersteigert. Er gab dem ehemaligen Herrschaftssitz ein neues Nutzungskonzept und machte es nach und nach zu einem der schönsten Hochzeits- und Eventschlösser in Bayern. Für den Geschäftsmann mit Wohnsitz in Günzburg stand dabei immer der wirtschaftliche Nutzen im Vordergrund. Vor Jahren hatte er einmal erwähnt, dass der tägliche Unterhalt für das Schloss bei etwa 500 Euro liege.

Die Geschichte des Schlosses in Neuburg an der Kammel 1 / 6 Zurück Vorwärts Johann Christoph I. Vöhlin von Frickenhausen ließ von 1562 bis 1567 in Neuburg/Kammel eine neue Schlossanlage im Renaissancestil anstelle der alten mittelalterlichen Burg errichten.

Im Jahre 1754 siedelte Johann Joseph von Vöhlin nach Neuburg über. 1785 fiel die Herrschaft Neuburgs an seine Töchter Theresia, verheiratete Kornritt, und Anselmina, Stiftsdame in Remiremont (Frankreich). Mit dem Tode Theresias im Jahr 1816 starb das Geschlecht der Vöhlins aus.

Das 1816 heimgefallene Lehen verlieh die bayerische Krone 1817 an Johann Adam Freiherr von Aretin, Herr auf Schloss Haidenburg in Niederbayern, für seine Verdienste. Die Aretins besaßen Schloss Neuburg bis 1984.

1984 erwarb die Neuwog Provolar Gesellschaft aus München den Schlossbesitz und wollte dort Eigentumswohnungen errichten. Die Firma ging in Konkurs.

1988 kaufte es der Landsberger Architekt Michael Siegfried Taatz, führte umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich durch und erhielt dafür die Denkmalschutzmedaille des Freistaates Bayern.

Zehn Jahre später ersteigerte der Günzburger Geschäftsmann Kai-Peter Baumann den ehemaligen Adelssitz und etablierte es als „Eventlocation“. Seine Frau Gabriela will das Schloss Neuburg nach seinem Tod im April 2020 in dieser Weise fortführen.

Seine Frau Gabriela wird das Schloss nun in seinem Sinne weiterführen. Die ausgebildete Journalistin stammt ursprünglich aus Suceava in Rumänien. Die Stadt liegt in der Südhälfte der Bukowina, nordwestlich der historischen Region Moldau. In den Jahren 1997 und 2002 hatte sie als Journalistin zweimal eine Gruppe aus der Bukowina, bei deren Besuch in der deutschen Partnerregion Schwaben, begleitet. Kurz darauf verbrachte sie einige Monate im Landkreis Günzburg. Dabei lernte sie Kai-Peter Baumann kennen. Sie war bei ihm für einige Monate in der Schlossgastronomie tätig. „Wir heirateten 2005 und lebten als Patchworkfamilie zusammen“, so Gabriela Baumann.

Das Ehepaar Baumann hat eine gemeinsame Tochter

Mit ihrem verstorbenen Ehemann hat sie eine elfjährige Tochter. Die Kinder aus deren beiden erster Ehe sind erwachsen. Ihr Sohn (30) führt mittlerweile die Geschäfte des Unternehmens Pharmol Farben und Lacke GmbH, ein Unternehmen ihres verstorbenen Ehemanns. Ihre Tochter (29) ist Ärztin. Die Töchter (32 und 29) von Kai-Peter Baumann sind als Lehrerin bzw. Psychologin tätig. „Ich hoffe, dass unser gemeinsames Kind Maria später einmal das Schloss übernimmt“, wünscht sich Gabriela Baumann.

Doch momentan liegt die Last auf der Witwe. Sie nimmt die Herausforderung an, hatte sie doch in den vergangenen Jahren wesentlichen Anteil am Aufstieg des ehemaligen Adelssitzes zum Schloss für besondere Events. Die Nachfrage, insbesondere nach Hochzeiten auf dem Schloss, seien nach wie vor groß. „Wir machen nicht viel Werbung, die Mund-zu-Mund-Propaganda reicht aus. Wir sind quasi auch für das nächste Jahr ausgebucht“, so die Schlossherrin.

Corona macht auch der Schlossbesitzerin in Neuburg zu schaffen

Weniger gut sieht es in diesem Jahr aus. Durch die Corona-Krise dürfen derzeit keine Feierlichkeiten auf dem Schloss stattfinden. „Gebuchte Hochzeiten werden auf Herbst verschoben oder auf das nächste Jahr. Die Kunden sind sehr verständnisvoll.“ Zuletzt hatte Gabriela Baumann eine Öffnung des Biergartens versucht. Für drei Sonntage war geöffnet, dann war wieder Schluss. „Es rentiert sich nicht, die Gäste des Biergartens bringen nur den Bruchteil des Umsatzes von Privatfeiern“, so Baumann.

Die Kosten für das Personal überstiegen die Einnahmen. Gabriela Baumann lässt sich aber die Zuversicht nicht nehmen. Das Schloss ist ihr ans Herz gewachsen.

