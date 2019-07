vor 35 Min.

Neue Waldbilder durch Waldumbau

Waldbegang im Obergessertshausener Pfarrwald mit den Förstern. Was wichtig ist für Waldbesitzer

Auf Einladung der Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach fanden sich interessierte Waldbesitzer im zehn Hektar großen Pfarrwald von Obergessertshausen an einem herrlichen Sommerabend zu einem Waldbegang zusammen. Die 20 Teilnehmer lauschten gespannt den Ausführungen der zuständigen Förster, einmal Florian Fingerle von der FBG sowie dem Beratungsförster Forstamtmann Hubert Forstner vom AELF Krumbach, welcher das Forstrevier Ziemetshausen leitet.

Zur Einleitung erklärte Forstner kurz die Geologie und die Entstehung unserer Landschaft sowie die daraus resultierenden forstlichen Standorte und Bodenverhältnisse. Zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft gehöre in größeren Wäldern immer eine Forstwirtschaftsplanung mit einem nachhaltig errechnetem jährlichen Hiebsatz. Es solle maximal nur so viel eingeschlagen werden, wie auch nachwächst, erklärte Förster Fingerle dies anhand des Pfarrwaldes. Hier können jedes Jahr ohne weiteres 100 Festmeter Holz nachhaltig eingeschlagen werden.

Der daran anschließende Rundgang durch den Pfarrwald beleuchtete die notwendigen Maßnahmen in unterschiedlich aufgebauten Waldbeständen. Dabei wurde auch die notwendige Astung von wertvollen Bäumen, hier an Weißtannen, praktisch vorgeführt. Nicht ausgespart wurde das aktuelle Thema der Borkenkäferbekämpfung, der aktuelle Holzmarkt und die Vorbereitung auf den Klimawandel. Hier helfe nur der standortsangepasste Mischwald, so wie es im Pfarrwald schon vorbildlich erreicht werde.

Die Fachleute boten ihren Rat zum Waldumbau in den Privatwäldern gerne an. Sie rieten den Teilnehmern, die sich noch nicht in der Forstbetriebsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, dies zu tun, da sie dort permanent über forstliche Themen informiert werden. Dort gebe es Unterstützung bei der Bewirtschaftung und Holzvermarktung. Der zukünftige Wald und die zukünftigen Waldbesitzer hätten es verdient, denn die Verhältnisse würden sicher nicht einfacher. (pm)

