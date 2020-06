vor 49 Min.

Neue Wege beim Online-Sofa-Slam

Subkult/Kult geht mit Blick auf die aktuelle Lage neue Wege. Welche Termine geplant sind

Subkult/Kult geht gerne unkonventionelle Wege. Aufgrund der gegenwärtigen Einschränkungen hat sich der Krumbacher Kulturverein eine digitale Alternative überlegt. Alle Wort- und Tonakrobaten dies- und jenseits der Kammel wurden zum Mitmachen beim sogenannten Online-Sofa-Slam aufgerufen. Zehn Teilnehmer aus den Bereichen Live-Musik und Slam-Poetry haben kurze Videobeiträge eingereicht. Ähnlich wie beim herkömmlichen Slam treten die Teilnehmer in Zweierpaarungen gegeneinander an. Erlaubt sind Live-Musik oder Slam-Poetry. Die jeweiligen Gewinner treffen dann in der Finalrunde aufeinander.

Zur Ermittlung der Sieger lädt Subkult in Runde 1 fünf Tage lang täglich zwei Videos der Teilnehmer hoch. Das Video, das über jeweils eine Woche die meisten Youtube-Likes sammelt, gewinnt das jeweilige Zweierduell. Die Sieger kommen dann ins Finale. Der Verlierer mit den meisten Likes ist als Lucky Loser ebenfalls in der Finalrunde dabei. In der Finalrunde wird dann über sechs Tage täglich jeweils ein Video hochgeladen. Wieder zählt der Verein nach exakt einer Woche die von jedem Video gesammelten Likes. Der Finalist mit den meisten Likes gewinnt. Der Sieger darf 200 Euro aus der Vereinskasse für einen wohltätigen Zweck spenden. Hier der Zeitplan der Videoveröffentlichungen:

21. Juni, 18 Uhr: Adi Hauke vs Rabia Nur (Zählung jeweils bis 28. Juni, 18 Uhr). 22. Juni, 18 Uhr: Sick & Fancy vs Serkan Özkan (Zählung jeweils bis 29. Juni, 18 Uhr). 23. Juni, 18 Uhr: Alia Hübsch-Chaudry vs Meryem Andira (Zählung jeweils bis 30. Juni, 18 Uhr). 24. Juni, 18 Uhr: Shola vs Maxi Böttcher (Zählung jeweils bis 1. Juli, 18 Uhr). 25 Juni, 18 Uhr: Pump Gas vs aNNika (Zählung jeweils bis 2. Juli, 18 Uhr).

11. Juli, 18 Uhr: Lucky Loser (Zählung bis 18. Juli, 18 Uhr). 12. Juli, 18 Uhr: Finalist 1 (Zählung bis 19. Juli, 18 Uhr). 13. Juli, 18 Uhr: Finalist 2 (Zählung bis 20. Juli, 18 Uhr). 14. Juli, 18 Uhr: Finalist 3 (Zählung bis 21. Juli, 18 Uhr). 15. Juli, 18 Uhr: Finalist 4 (Zählung bis 22. Juli, 18 Uhr). 16. Juli, 18 Uhr: Finalist 5 (Zählung bis 23. Juli, 18 Uhr). 26. Juli, 18 Uhr: Bekanntgabe des Siegers. (zg)

