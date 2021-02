vor 50 Min.

Neue Wohnanlagen geplant: Wo in Krumbach Wohnraum entsteht

Plus In Krumbach sind an zwei Standorten neue Wohnanlagen geplant, so soll neuer Wohnraum geschaffen werden. Das stellt die Stadt aber auch vor Herausforderungen.

Von Peter Bauer

Wie kann Wohnraum zur Verfügung gestellt werden, ohne dass zu viel Fläche verbraucht wird und ganze Naturräume durch die Ausdehnung von Siedlungen regelrecht verschwinden? Das ist auch in der Stadt Krumbach immer wieder ein wichtiges Thema. Im Rahmen zweier Projekte soll neuer innerstädtischer Wohnraum für Krumbach bereitgestellt werden.

Krumbach hat bei der Einwohnerzahl bekanntlich bereits vor einigen Jahren die 13.000er-Marke überschritten. Die Tendenz ist weiter steigend. Projekte wie die jetzt im Stadtrat besprochenen tragen dem Rechnung. Das Projekt „Spitalhöfe“ (im Bereich des Rendle-Areals) geht auf einen Antrag auf Bauleitplanung aus dem Jahr 2017 zurück. Es geht um den Bau von 50 Wohneinheiten mit Tiefgarage in einem Bereich, der zwischen der Mindelheimer Straße, dem Spitalweg und dem Fuß-/Radweg entlang des Krumbächleins liegt.

Denkbar sind in diesem Areal auch Praxis- und Büroräume. Im März vergangenen Jahres hieß es im Bauausschuss, dass hier ein neues Gebäude mit rund 18 Wohneinheiten und Tiefgarage vorgesehen sei. Mittel- bis langfristig sei der Bau von drei weiteren Gebäuden auf dem Rendle- und Wiedemann-Areal (Spitalhöfe) vorgesehen. Der Spitalweg soll von derzeit drei Meter auf 4,5 bis fünf Meter erweitert werden.

Krumbach bekommt neuen Wohnraum: Unfallgefahr an Kreuzung ist Thema

Nun wurde über den aktuellen Stand im Rat und die verschiedenen Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher Belange (unter anderem verschiedene Ämter) und von Bürgern debattiert. Bürger hatten Bedenken wegen der Niederschlagswasserbeseitigung und eines möglichen Grundwasseranstiegs geäußert. Ferner wegen einer denkbaren Verkehrsmehrbelastung und der Gebäudehöhe. Stadtbaumeister Björn Nübel teilte mit, dass die Firsthöhe des Gebäudes an der Mindelheimer Straße 15 Meter betragen könne. Ein Gebäude in der Nachbarschaft sei 10,80 Meter hoch. Die Grundflächenzahl (das Verhältnis von überbauter Fläche zur Grundstücksfläche) werde von 0,8 auf 0,6 reduziert.

Die Erschließung des Bereichs solle aus verschiedenen Richtungen (Spitalweg und aus Richtung Marktplatz/Mindelheimer Straße) erfolgen. Ein Thema war eine mögliche Unfallgefahr an der Kreuzung des Spitalwegs mit dem Rad-/Fußweg. Die Stadt kümmere sich, so Nübel, um das Thema, denkbar sei die Einrichtung eines Spiegels in diesem Bereich. Auf Nachfrage von Klemens Ganz (Fraktionsvorsitzender von UFWG) erklärte Nübel, dass die Zufahrt aus Richtung Marktplatz nicht die Hauptzufahrt sei. Peter Tschochohei (SPD) erkundigte sich unter anderem mit Blick auf die Wassersituation nach dem hydrogeologischen Gutachten, das in Auftrag gegeben worden war. Ferner nach der Stellplatzsituation und der Verkehrslage im Spitalweg. Dieser sei lediglich rund 4,50 Meter breit, was im Begegnungsverkehr schwierige Situationen entstehen lassen könne. Er fragte auch, ob die Brücke für die zu erwartende Verkehrsbelastung ausreichend sei.

Am Buchkopf im Südwesten Krumbachs soll eine neue Wohnanlage entstehen

Dazu gab es von Stadtbaumeister Björn Nübel ein klares Ja. Die Stellplatzfrage müsse im Rahmen eines Bauantrages geklärt werden. Ein detaillierter Bauantrag liege bislang noch nicht vor. Zum Thema Wasser erklärte er, dass das Niederschlagswasser direkt ins Krumbächlein geleitet werde. Bürgermeister Fischer ergänzte, dass Wohnungen in innerstädtischen Bereichen ja prinzipiell wünschenswert seien. Aber dann müsse man eben auch mit Autoverkehr rechnen. Sebastian Kaida (CSU/JU) betonte, dass das Verkehrsthema relevant sei. Er wünschte sich, dass die Fassadengestaltung an die Umgebung angepasst wird. Am Ende billigte der Stadtrat mit 22:4 Stimmen den geänderten Bebauungsplanentwurf. Nun wird es eine verkürzte öffentliche Auslegung geben (zwei Wochen), in der erneut Stellungnahmen abgegeben werden können.

Im Bereich der Straße Am Buchkopf im Südwesten Krumbachs ist eine neue Anlage mit elf Wohneinheiten geplant. Wie Stadtbaumeister Björn Nübel erklärte, sind dort Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen vorgesehen. Auch hier wieder das Thema, ob und wie sich die Anlage in die Umgebung einfügt. Nübel berichtete von Gesprächen mit dem Investor und einer Annäherung zwischen der Planung und dem, was sich Nachbarn wünschen. Das Gebäude wird demnach Richtung Süden versetzt. Die Höhenbegrenzung würde, so Nübel, 80 Zentimeter unterhalb eines Gebäudes in der Nachbarschaft liegen. Nübel: „Die Höhensituation fügt sich ein.“ Einstimmig billigte der Stadtrat die entsprechende Änderung des Bebauungsplanes.

Lesen Sie auch:

Themen folgen