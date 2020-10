26.10.2020

Neue, freche Töne: Alexandra Jörg überzeugt bei „The Voice of Germany“

Plus Die Krumbacherin Alexandra Jörg überzeugt bei den "Bilnd Auditions" der TV-Show "The Voice of Germany" mit einer mutigen Performance gleich zwei der Coaches.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Pop, Rock, Soul oder Folk, das sind die gängigen Genres beim Gesangswettbewerb „ The Voice of Germany“ der beiden Privatsender Sat. 1 und ProSieben. Der Auftritt von Alexandra Jörg aus Krumbach setzte bei der fünften Staffel der „Blind Auditions“, gesendet am Sonntag, 25. Oktober, einen neuen und frechen Akzent – und hatte damit Erfolg.

Jörg trug einen Song aus den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts vor, „Die Kleptomanin“ von Friedrich Holländer. Das Lied, dessen Wirkung nicht zuletzt von der darstellerischen Leistung der Interpretin abhängt, sorgte für Überraschung und einige Unruhe bei den Coaches. Schließlich geht es beim Vortrag des Liedes darum, die kriminelle Energie und Besessenheit einer Person durch Gesang glaubhaft zu machen. Gutes Entertainment, aber was soll so ein angestaubter und effekthaschender Song hier bei diesem Wettbewerb, der vor allem auf die Beurteilung der Stimme setzt?

Alexandra Jörg aus Krumbach überzeugt bei "The Voice of Germany"

In diesem Entscheidungskonflikt schienen die sechs Coaches zu stehen, die über das Weiterkommen von Alexandra Jörg bei „The Voice of Germany“ zu entscheiden hatten. Sie wirkten fasziniert, aber doch gehemmt, Farbe zu bekennen. Mark Forster war der Erste, der sich dazu durchrang, Alexandra Jörg in sein Team zu holen. Warum nicht einmal bei diesem Wettbewerb etwas ganz anderes, etwas geradezu Verrücktes unterstützen? Diese Haltung schien er einzunehmen, als er schließlich den roten Button drückte, seinen Stuhl drehte und sich der Interpretin zuwendete. Er musste es nicht bereuen. Erwartungsgemäß legte Alexandra Jörg in der zweiten Strophe des Liedes, in der sich die Sachlage ohnehin zuspitzt, stimmlich und darstellerisch noch ein Pfund drauf, sodass auch Nico Santos ganz am Ende des Liedes sich entschied, die aus dem Allgäu stammende Sängerin in sein Team aufzunehmen.

Vermutlich hatte ihn letztendlich die Wucht der Wegwerfgeste überzeugt, mit der Alexandra Jörg als singende Kleptomanin teils hysterisch, teils genüsslich den ganzen Plunder entsorgt, den sie zusammengestohlen hat.

Nach einigen Augenblicken der Qual der Wahl beschloss die Sängerin, sich im weiteren Wettbewerb von Marc Forster coachen zu lassen, auch weil er als Erster auf sie gesetzt hatte, wie sie erklärte. „Fast so etwas wie Kultur“, war aus den Reihen der Coaches zu hören nach dem Auftritt von Alexandra Jörg. Jedenfalls waren es ganz unerhört andere Töne, durchaus geeignet, frischen Wind in den Wettbewerb zu bringen.

