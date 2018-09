vor 24 Min.

Neuer Akzent mit einer „Krimi-Show“

Jörg Steinleitner und Matthias Edlinger zu Gast in Krumbach

Krumbach Krimibücher oder ganze Krimi-Serien sind in der Lese-Szene bekannt. Aber eine „Krimi-Show“? Das ist neu. Erdacht haben sie sich die Autoren Jörg Steinleitner und Matthias Edlinger, um ihre Erfolgsreihe „Ambach“ im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes mal ganz anders zu präsentieren. Steinleitner & Edlinger spielen und lesen bei ihrem Krumbacher Gastspiel die stärksten Szenen aus ihrer neuen sechsteiligen Krimiserie um den jungen Kunstfälscher Felix Ambach. Krimi-Show-Time, der von der Volkshochschule Krumbach mit Unterstützung des Gasthofes Munding arrangierten Veranstaltung, ist am Freitag, 16. November, im Gasthof Munding, Augsburger Straße 40; Einlass ist ab 18 Uhr; Beginn um 19.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr wird ein Bayerisches Brotzeitbrett serviert.

Felix Ambach kann nichts so richtig gut – außer schnitzen. In den Augen seines Bruders Christian, eines angesehenen Kunsthistorikers, zählt das jedoch wenig: Er behandelt Felix wie einen Versager. Bis Felix genug hat. Um sich zu rächen, fälscht er einen alten Kunstschatz. Er will ihn Christian unterjubeln und ihn dann als Fälschung enttarnen - schon wäre der Ruf seines Bruders zerstört. Doch die Dinge laufen nicht ganz nach Plan. Ehe er sich’s versieht, gerät Felix in das Visier eines zwielichtigen Kunstsammlers… Weiteres und Mehr dazu in „Ambach – die Krimi-Show“.

Matthias Edlinger ist ein erfolgreicher Regisseur, dreht Musikvideos für namhafte Künstler sowie Werbe- und Imagefilme für bekannte Unternehmen. Als Redakteur und Berater für TV-Produktionen arbeitete er unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, das ZDF und den Sender RTL2.

Jörg Steinleitner, studierter Journalist und Jurist, ließ sich nach Stationen in Peking und Paris als Anwalt in München nieder. Er veröffentlichte mehrere Bücher (unter anderem die Anne-Loop-Krimis). Seine Lesungen inszeniert er als kriminalistisches Hörspiel-Kabarett. 2013 gründete der Autor den Stiftungsverein für Lesen und Kultur, mit dem er existenzielle und kulturelle Projekte fördert. (k)

