vor 22 Min.

Neuer Förderpreis der Raiffeisenbank

Welches Zeichen die Genossenschaftsbank in der Corona-Krise setzen möchte. Der Förderpreis ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert

Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte hat im Jahr 2020 über 160.000 Euro an 210 Spendenempfänger für gemeinnützige Zwecke verteilt. Dies berichtet die Genossenschaftsbank jetzt in einer Pressemitteilung. Von der Bank wird es jetzt wieder einen Förderpreis geben.

Die Bank, deren Geschäftsgebiet fünf Kompetenzzentren ( Krumbach, Altenstadt, Babenhausen, Bellenberg, Erkheim) und insgesamt 16 Filialen umfasst, möchte auch 2021 den „corona-gebeutelten“ Vereinen, Institutionen und Organisationen im Geschäftsgebiet für anstehende Projekte zur Seite stehen und diese finanziell mit Spenden unterstützen.

Der Slogan von Friedrich Wilhelm Raiffeisen „Einer für alle, alle für einen“ sei aktueller denn je. Die Idee vom Gründer der Raiffeisenbanken solle nach Aussage von Prokuristin und Marketingleiterin Sabine Turek nicht nur auf dem Papier stehen.

„Wir möchten in unserer Umgebung unterstützen und helfen, wo es nur geht. Wir kennen die Sorgen und Nöte durch zahlreiche Gespräche und sehen uns daher verpflichtet, das Ehrenamt in der Region mit gezielten gemeinnützigen Projekten - jetzt in der Corona-Pandemie noch mehr als sonst - zu unterstützen.“ Dabei gehe es nicht nur immer um das große Ganze, sondern auch „um kleine anstehende Projekte und Vereine, die uns brauchen“. Darüber hinaus habe die Raiffeisenbank Schwaben Mitte 2020 erstmals den VR-Förderpreis ins Leben gerufen und biete diesen aufgrund der „tollen Resonanz“ in 2021 erneut an.

Zahlreiche Vereine und Organisationen bewarben sich

23 Vereine & Organisationen haben sich letztes Jahr bei der Bank beworben und nach der spannenden Online-Votingphase konnten sich zehn Gewinner über Geldpreise freuen und in diesem Jahr geht die Bank aufgrund des tollen Engagements in die zweite Runde, so Sabine Turek.

Der 2. VR-Förderpreis der Raiffeisenbank Schwaben Mitte ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert. Die Online-Bewerbungsfrist zum 2. VR Förderpreis beginnt am 1. April 2021 und endet am 30. Juni 2021.

Nach der Bewerbungsfrist werden die Nominierten ausgewählt und es erfolgt eine sechswöchige Online-Votingphase (19. Juli bis 31. August).

Der Sieger wird im September bekannt gegeben

Der/diejenige mit den meisten Votings gewinnt. Die Bekanntgabe der Sieger erfolgt dann im September. Nähere Informationen gibt es online über www.rb-schwaben.de/foerderpreis2021. Anfragen zu Projekten über die Ansprechpartner der jeweiligen Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Schwaben Mitte. (zg)

