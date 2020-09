vor 5 Min.

Neuer Friseur: Thannhausen hat jetzt eine Stylemanufaktur

Plus Warum Timo Seitz nach Thannhausen expandiert und welche Akzente er im Friseursalon setzen möchte.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Zur Auftaktveranstaltung des Literaturherbstes Krumbach 2020 begrüßte Sabine Turek im Stadtsaal das komplette Team der „Stylemanufaktur Ichenhausen“. 17 Friseure und Friseurinnen besuchten den Vortrag eines Experten über Körpersprache, das scheint ungewöhnlich. Für Timo Seitz, den Chef der Stylemanufaktur, sind Teamaktionen dieser Art jedoch Teil seines Geschäftsmodells. Den Friseurberuf versteht er als Handwerk mit einer starken künstlerischen Komponente. Und weil es seiner Meinung nach darum geht, für jeden Kunden den zu ihm passenden Stil zu finden, sind Kenntnisse über Körpersprache wichtig für den Umgang mit dem Kunden.

Ungewöhnlich mag es auch scheinen, dass Timo Seitz in Corona-Zeiten expandiert. Zum 1. September übernahm er den Friseursalon von Nicole Töpperl in der Thannhauser Bahnhofstraße. Eine schnelle Entscheidung sei das gewesen, erklärt Timo Seitz. Im Juli habe ein Makler ihm den 100 Quadratmeter großen Laden angeboten. Die Sache habe ihn gereizt, ohnehin denke er antizyklisch: In der Krise müsse man investieren und Neues schaffen. Warum also nicht ein Geschäft übernehmen, das unter der bisherigen Leitung bis zum letzten Tag, dem 31. August, rentabel gewirtschaftet habe. Inzwischen sind die ersten Umbaumaßnahmen abgeschlossen, die „Stylemanufaktur Thannhausen“ arbeitet jeweils dienstags und mittwochs von 8 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 8 bis 20 Uhr und am Samstag von 7.30 bis 13 Uhr. Beleuchtung, Wandfarben und die Theke im Eingangsbereich sind neu, außerdem wurde eine Klimaanlage installiert. Weitere Schritte sollen folgen.

Stylemanufaktur in Thannhausen: Friseur Timo Seitz will mehr als Standardfrisuren

In der „Stylemanufaktur Ichenhausen“ werden die Kunden an einer großen Quasi-Werkbank bedient. Ein solches Arbeitsmöbel soll auch in Thannhausen eingebaut werden. Sie betone das Handwerkliche seines Berufs und verleihe dem Geschäftsraum ein unverwechselbares Flair, meint Timo Seitz. Die Optik des Ladens müsse zum handwerklichen Können, den verwendeten Produkten und dem Service passen. Er schicke jedes Teammitglied pro Jahr zu mindestens drei Fortbildungen. Die Zeiten, als es ein paar Standardfrisuren gab, die man dem Kunden anbot, seien längst passe. Um dem Kunden gerecht zu werden, ihm zu einem individuellen, zu ihm passenden und letztendlich auch natürlich wirkenden Aussehen zu verhelfen, bedürfe es ausgefeilter Technik auf dem neuesten Stand. Auch etwas ausgefallenere Wünsche, beispielsweise Haarverlängerungen oder Haarverdichtungen, gehören in der „Stylemanufaktur“ zum Alltag. Ebenso selbstverständlich sei die Verwendung hochwertiger Markenprodukte. Und schließlich arbeite jeder Mitarbeiter der „Stylemanufaktur“ nach elf Regeln, die darauf ausgerichtet sind, jeden Kunden zufriedenzustellen.

Bei aller Neuorientierung setzt Timo Seitz auch auf Kontinuität. Gabi Olipitz, langjährige Mitarbeiterin von Nicole Töpperl, ist Geschäftsführerin der „Stylemanufaktur Thannhausen“. Eine Friseurin, die viele Jahre in diesem Salon tätig war, kehrte zur Neueröffnung zurück. Langfristig möchte Timo Seitz das Personal in Thannhausen auf zehn Mitarbeiter aufstocken. Dann wäre wie in Ichenhausen ein 62-Stunden-Betrieb pro Woche im Schichtsystem möglich, der Salon wäre dann auch montags geöffnet. Der Zufall mag mitgespielt haben bei der Entscheidung von Timo Seitz, einen weiteren Standort seiner „Manufaktur“ in Thannhausen zu eröffnen. Doch entscheidend sei auch gewesen, sagt Timo Seitz, dass ihm die Stadt gefalle, dass er das Turncable schätze und er hier gute Freunde habe.

