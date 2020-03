07.03.2020

Neuer Gemeinderat soll jung und alt, männlich und weiblich werden

Kandidaten aus allen drei Wahlvorschlägen stellen sich in Waltenhausen vor

Trotz der Fernsehübertragung eines DFB-Fußballspiels am Dienstagabend stieß die Einladung zur Vorstellung der Gemeinderatskandidaten für den am 15. März zu wählenden Gemeinderat auf eine überraschende Besucherresonanz. Unter den Kennworten „Freie Wählergemeinschaft Waltenhausen (FWW)“, „Freie Wählergemeinschaft Weiler (FWWe)“ und „Freie Wählergemeinschaft Hairenbuch (FWH)“ sind insgesamt 25 Kandidaten aufgeführt.

Bürgermeister Karl Weiß gab anhand einer Bildpräsentation zunächst allgemeine Hinweise zum Wahlmodus und empfahl, sich für die Abgabe eines gültigen Stimmzettels bereits zu Hause Gedanken über die zu wählenden Kandidaten zu machen. Alois Rampp als einziger Kandidat für das Amt des Bürgermeisters eröffnete den Vorstellungsreigen und gab sein persönliches Statement den Anwesenden bekannt. Geboren in Waltenhausen ist er verheiratet, machte eine landwirtschaftliche Lehre und ist Fachwirt für Naturschutz und Landschaftspflege. Nach Übernahme der elterlichen Landwirtschaft betreibt er seit 2005 zusammen mit seinem Sohn eine Biogasanlage und unterhält seit 2016 ein Wärmenetz für über 60 Anwesen in Waltenhausen. 30 Jahre gehört Rampp dem Gemeinderat an, ist seit 18 Jahren als VG-Vertreter tätig und seit zwei Jahren Mitglied des VG-Bauhof-Ausschusses.

Nachdem der zukünftige Gemeinderat sich mit mehr als die Hälfte aus „Neulingen“ zusammensetzt, möchte er diese in die Gemeindepolitik einführen, um „gemeinsam gute Entscheidungen für die Gemeinde treffen zu können“. Als weiteres Ziel will er mit dem neuen Programm zum Ausbau des Glasfasernetzes den Anschluss der restlichen Anwesen im Dorf verwirklichen. Rampp will sich weiter für eine vertretbare Lösung zum Bau des VG-Bauhofes einsetzen. In Bezug auf ältere Bürger denkt Rampp an eine bessere Lebensmittelversorgung oder Verkehrsanbindung. „Ich will für alle Bürger ein offenes Ohr haben und versuchen, für Probleme eine Lösung zu finden“, so seine Einstellung, aber „ohne Kompromisse wird es nicht gehen“. Obwohl „wir gut in Waltenhausen leben“ ist für ihn die Quote von 20 Prozent, die AfD wählen, unverständlich. „Wir sollten nicht auf Hass und Gewalt zurückfallen, sondern eine friedliche und tolerante Gesellschaft bleiben“, betonte Rampp abschließend.

Sich gleichermaßen für die Belange und anstehenden Aufgaben wie Schaffung von neuem Wohnraum, Bewahrung des sozialen Miteinanders, Förderung der Vereine in der Gemeinde einsetzen zu wollen, versprachen alle Bewerber übereinstimmend. Mehrheitlich würden sie gerne auch ihre beruflichen Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen einbringen. Bürgermeister Weiß, der nicht mehr zur Wahl antritt, wünschte, dass der künftige Rat, wie in den anderen VG-Gemeinden bereits praktiziert, „weiblicher“ werden, das gesamte Gremium aber eine gute Mischung zwischen jung und alt aufweisen sollte.

Er selbst wolle sich zusammen mit Alois Rampp bei einer Wahl in den Kreistag in diesem Gremium für die Realisierung der bereits beantragten Ortsumgehung, für die in diesem Jahr eine neue Verkehrszählung ansteht, starkmachen. (wgl)

Wahlberechtigte bei der Kommunalwahl in Waltenhausen: Hauptgemeinde 398, Ortsteil Weiler 87, Ortsteil Hairenbuch 85.

Themen folgen