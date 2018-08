vor 60 Min.

Neuer Kreisverkehr an der B 300 bei Oberrohr

Zum symbolischen Spatenstich für den neuen Kreisverkehr an der B 300 bei Ursberg fanden sich an der Baustelle ein, von links: Lothar Urmoneit, Geschäftsführer der LS Bau AG; Jens Ehmke, Amtsleiter Bauamt Krumbach; Staatssekretär Dr. Hans Reichhardt; Fritz Scharpf, Bauleiter LS Bau AG; MdL Alfred Sauter; Günter Thielemann vom planenden Ingenieurbüro Thielemann & Friederich; Anton Jeckle, 2. Bürgermeister Gemeinde Ursberg.

Die Arbeiten beginnen und dauern bis zum 16. November. Was alles geplant ist

Von Werner Glogger

Die Verkehrsteilnehmer auf der B 300, die von Memmingen in Richtung Augsburg oder umgekehrt fahren, müssen gegenwärtig und in den nächsten Monaten Umleitungen in Kauf nehmen. Während die Baumaßnahmen am neuen Kreisverkehr bei Ebershausen gut vorankommen, entsteht im Bereich von Ursberg/Oberrohr ein weiterer Kreisel an dieser Bundesstraße.

Planer, Bauleiter und Vertreter der zuständigen Behörden trafen sich am Donnerstag zum symbolischen Spatenstich an der Baustelle. Den Ausführungen von Jens Ehmke, Amtsleiter des Straßenbauamtes Krumbach, zufolge beinhalten die ausgeschriebenen Bauleistungen den Neubau des Kreisverkehrs mit einem Durchmesser von 45 Metern mit Anschlusspunkten zur Gemeinde Ursberg und dem Ortsteil Oberrohr, die Erneuerung von beidseitigen Bushaltestellen, beziehungsweise Haltebuchten als Anbau an die bestehende B 300 etwa 90 Meter östlich des neuen Kreisverkehrs, den Neubau eines Geh- und Radweges parallel zur B 300 und weiterer kleineren Maßnahmen.

Nachdem die vorbereitenden Arbeiten mit dem Abtragen des Oberbodens bereits im Gange sind, müssen im Verlauf der Bauarbeiten 5200 Kubikmeter neue Erde, 1500 Tonnen Schotter zur Untergrundverbesserung und 1300 Kubikmeter Frostschutzschicht eingebracht werden.

Schließlich werden mit Asphaltbruch und entsprechendem Material die Asphaltflächen im Kreisverkehr (2500 Quadratmeter) und dem Geh- und Radweg (1550 Quadratmeter) hergestellt. Zusätzlich zum Kreisverkehr wird die Fahrbahn der B 300 auf einer Länge von rund 500 Meter erneuert. Die Investitionssumme beläuft sich auf 1,3 Millionen Euro.

Bauzeit ab 20. August bis Mitte November; Vollsperrung ab 7. September bis zum 16. November 2018.

