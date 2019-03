vor 3 Min.

Neuer Pächter und sanierter Kiosk fürs Krumbacher Freibad

Das Krumbacher Stadtbad will mit einem neu gestalteten Restaurant in die kommende Saison starten. Wie die Attraktivität des Bades gestiegen ist.

Von Monika Leopold-Miller

82.139 Badegäste haben im vergangenen Jahr das Krumbacher Freibad besucht. Das sind 10.246 Badegäste mehr als im Jahr davor. Diese erfreulichen Zahlen stellte Werkleiter Martin Strobel in der jüngsten Sitzung des Krumbacher Haupt-, Personal- und Werkausschusses im Rahmen des Wirtschafts- und Finanzplans der Stadtwerke vor. Zu den Stadtwerken zählen Wasserwerk, Kanalwerk und das Freibad.

Zum einen sind die hohen Besucherzahlen des Freibads sicherlich auf das gute Wetter im vergangenen Sommer zurückzuführen. Aber zum anderen, so meinten die Ausschussmitglieder, liege es auch an der gestiegenen Attraktivität des Krumbacher Freibads. Dennoch schließt das Freibad im Jahr 2018 wie in anderem Jahren auch mit einem Verlust ab. 171.000 Euro waren es in 2018.

Um die Attraktivität des Freibads zu steigern, hat die Stadt in den vergangenen Jahren viel Geld investiert. Unter anderem wurde das Nichtschwimmerbecken erneuert.

Auch in diesem Jahr muss die Stadt wieder Geld in die Hand nehmen, um einiges im Freibad in Ordnung zu bringen. Doch sind es nicht mehr die ganz großen Brocken. Zur Zeit wird der Kiosk saniert. Die bisherige Pächterin führte den Kiosk 29 Jahre lang und hatte zum Saisonende gekündigt. Nach einer Ausschreibung im Herbst wurde der Kiosk an einen Krumbacher Gaststättenbetreiber neu verpachtet.

Neue Möbel für das Restaurant im Freibad Krumbach

Nach der langen Zeit muss im Kiosk nun das Mobiliar ausgetauscht werden, Elektrik und Wasserleitungen müssen erneuert werden. Der Fußboden war abgenutzt und wird nun durch einen neuen Boden mit einer rutschfesten Beschichtung ersetzt. Auch ein Teil der abgehängten Decke muss ausgetauscht werden.

Das Umfeld des Schwimmerbeckens soll mit einer neuen Bepflanzung umgestaltet werden. Eine Sanierung ist auch beim Treppenaufgang von der Liegewiese zum Schwimmerbecken notwendig. Es sei jedoch noch nicht sicher, ob die Treppe heuer schon gerichtet wird, sagte Werkleiter Strobel.

Im Wirtschafts- und Finanzplan 2019 für das Freibad sind rund 373000 Euro als Einnahmen aufgeführt. Davon machen die Badegebühren 150.000 Euro (40 Prozent) aus. Rund 216000 Euro (58 Prozent) werden durch den Ertrag aus der Beteiligung des Überlandwerks Krumbach abgedeckt. Die Ausgaben betragen circa 623.000 Euro. Sie setzen sich zusammen aus dem Materialaufwand (Unterhalt Grundstück, Gebäude, Becken, Chlor und Reinigung) mit 261.000, den Personalausgaben mit rund 161.000 Euro sowie Abschreibungen 140.000 und 35.000 Euro für Zinsen.

