Neuer Standort: Lohnsteuerhilfe und Steuerberater unter einem Dach

Plus Andreas Miller fühlt sich mit seinen zwei Beratungsbüros in der Adolf-Kolping-Straße sehr wohl. Wie die Beratung in der Corona-Krise stattfindet.

„Wir haben die richtige Entscheidung getroffen und fühlen uns hier inzwischen pudelwohl.“ Das sagt der Steuerfachmann Andreas Miller, Beratungsstellenleiter der Lohnsteuerhilfe Bayern und Kanzleimanager der Germania Steuerberatungsgesellschaft mbH zu seinem neuen Domizil, das er vor wenigen Wochen in der Adolf-Kolping-Straße bezogen hat.

Seit 2003 ist er Chef für beide voneinander unabhängig arbeitende Firmen und beschäftigt neun Mitarbeiter bei der Lohnsteuerhilfe und zwölf bei der Germania. Trotz Corona-Krise findet die Beratung und Betreuung der Kunden uneingeschränkt mündlich per Telefon und schriftlich über Mail oder Fax statt.

Miller hat in dem praktisch neuen Gebäude in der nördlichen Kolpingstraße in drei Geschossen 500 Quadratmeter Bürofläche angemietet und erkennt erst jetzt die Vorteile, die er dort seinen Kunden bieten kann. Auf einen Nenner gebracht, sind dies gegenüber den bisherigen Räumen in der Luitpoldstraße erheblich mehr Zimmer für Beratungsgespräche, vor dem Gebäude ausreichend Parkplätze und ein behindertengerechter Eingang. Bekanntlich war das von Grund auf sanierte Gebäude vor Jahren Sitz der ehemaligen Firma Novokeram, später Flüchtlingsasyl und schließlich vom Büro Jakob Architekten gekauft, erweitert und modernisiert worden.

Die Fachkräfte vom Steuerbüro Miller fühlen sich im von Grund auf sanierten und erweiterten Geschäfts- und Wohnhaus in der nördlichen Adolf-Kolping-Straße gut aufgehoben.

Seit dem Jahr 1982

Die Lohnsteuerhilfe und Steuerberatung gibt es in Krumbach seit dem Jahr 1982. Adolf Miller, Vater des heutigen Firmenleiters, hat sie in der Franz-Aletsee-Straße übernommen. Sein Sohn Andreas, geboren 1970 in Krumbach, bildete sich nach der Schulzeit zum Steuerfachangestellten aus, trat 1991 in die Firma ein und übernahm die Verantwortung ab 2003. Kurz vor der Jahrtausendwende bezog das Büro das bisherige Domizil im Luitpoldpark. Der Chef zum jetzigen Umzug: „Wir sind zwar seit Januar hier und es ist im Inneren noch manche Restarbeit zu erledigen, was ebenso für die Außenanlagen gilt. Doch haben sich unsere Kunden und wir schnell an den neuen Standort gewöhnt.“

Rund 5500 Mitglieder

Die Außenstelle Krumbach der Lohnsteuerhilfe betreut nach Angaben von Miller rund 5500 Mitglieder im Umkreis von etwa 20 Kilometern. Da es sich um einen gemeinnützigen Verein handelt, muss jeder Kunde Mitglied werden. Der Grund-Jahresbeitrag dafür beträgt 45 Euro. Bei einem Einkommen von beispielsweise 30000 Euro im Jahr staffelt sich dieser je 1000 Euro Mehreinkommen um 2,50 Euro, sodass sich für die Steuererklärung ein Gesamtaufwand von 30 mal 2,50 Euro, also 75 Euro plus 45 Euro für die Mitgliedschaft ein Gesamtaufwand von 120 Euro ergibt.

Miller: „Damit kann jedes Mitglied sämtliche Leistungen des Vereins in Anspruch nehmen.“ Sie umfassen die Erstellung der Einkommensteuererklärung, Ermittlung von Sparmöglichkeiten, Berechnung des zu erwartenden Ergebnisses, Prüfung des Steuerbescheides und die gesamte Abwicklung mit dem Finanzamt. Hinzu komme eine umfassende Beratung und ein Rundum-Service in allen Steuerangelegenheiten. Ist die Lohnsteuerhilfe also in erster Linie für Arbeitnehmer und Rentner interessant, so betreut die Steuerberatungsgesellschaft vor allem Freiberufler, Selbstständige, Gewerbetreibende und mittelständische Unternehmen. Bei der Germania sind dies derzeit 1500 Mandanten.