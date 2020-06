vor 35 Min.

Neuer Thannhauser Pflegedienst schließt Versorgungslücke

Plus Warum sich der Pflegeservice Schneider für den Standort Thannhausen entschieden hat und was er für pflegebedürftige Menschen leisten möchte.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Eine große Versorgungslücke schließt der Pflegeservice Schneider für Thannhausen und seine nähere Umgebung. Seit im Vorjahr das Bayerische Rote Kreuz seine Angebote für die ambulante Pflege im südöstlichen Landkreis einstellte, war die Versorgungslage in diesem Bereich desolat. Nun könnten sich die Entwicklung wieder zum Besseren wenden.

Immer öfter half der 1993 von Werner Schneider gegründete und in Kirchheim ansässige Pflegeservice in Notsituationen aus. Die stetig wachsende Zahl zu betreuender Personen von Kirchheim aus zu versorgen, das schien auf Dauer nicht ratsam. Seit dem 1. Juni betreibt der Pflegeservice Schneider eine zweite Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße in Thannhausen.

Die zehn Mitarbeiter von Pflegeservice Schneider Thannhausen brechen vom Mitarbeiter-Raum, in dem vormals die Hypovereinsbank, später das Familienzentrum ComeIn untergebracht waren, auf zu ihren Touren auf. Auf ihrem Smartphone haben sie einen Plan gespeichert, welche Personen sie in welcher Reihenfolge aufsuchen und was es in den jeweiligen Haushalten zu erledigen gibt.

Breit gefächerte Bedürfnisse der Patienten

Die Bedürfnisse der Patienten seien breit gefächert, erklärt Geschäftsführerin Luljeta Avdijaj. Manche brauchten eine medizinische Versorgung, andere eher hauswirtschaftliche Unterstützung oder Beratung. Ihr Team sei multiprofessionell, das heißt, sie habe in ihrem Team Leute mit ganz unterschiedlichen Ausbildungen, sodass sie auf die unterschiedlichen Patientenprofile angemessen reagieren könne. Ohnehin lasse sich in einem Familienbetrieb mit kleinteiligen Strukturen die Individualität von Mitarbeiter und Klient am besten berücksichtigen.

Die Ziel sei in allen Fällen stets das gleiche: Jeder Klient soll so gut gepflegt wie möglich und so selbstbestimmt wie möglich in seinem vertrauten Wohnumfeld leben können bis ins hohe Alter, am besten bis zum letzten Atemzug.

Pflegedienst Schneider bildet auch aus

Der Pflegeservice Schneider ist ein Ausbildungsbetrieb. Hinreichend geeignetes Personal zu finden, das sei eine der Herausforderungen, mit denen sie klarkommen müsse, meint Luljeta Avdijaj. Eine Strategie sei, selbst den Nachwuchs auszubilden. Das reiche aber nicht, weshalb Personal aus anderen Ländern angeworben werden müsse.

Bei der Neueröffnung von Pflegedienst Schneider in Thannhausen: von (links) Werner Schneider, Bürgermeister Alois Held und Geschäftsführerin Luljeta Avdijaj. Bild: Hans Hampp

Vor einem Jahr seien drei albanische Krankenschwestern ins Team gekommen. Sie seien medizinisch sehr gut ausgebildet, aber es sei ein langer Prozess gewesen, sie für die Alltagsarbeit fit zu machen. Das beginne mit Sprache und Führerschein, vor allem aber bedürfe es einer längeren Schulung hinsichtlich der kulturellen Gegebenheiten hierzulande, denn ein harmonisches Miteinander von Pflegepersonal und Patienten sei unabdingbar, damit die Ziele vom Pflegeservice Schneider erreicht werden können.

Die Entwicklung in der Corona-Krise

Dass ihr Team auch multikulturell zusammengesetzt sei, das hält Luljeta Avdijaj für einen Vorteil. Wir lebten schließlich in einer multikulturellen Gesellschaft, das friedliche und kooperative Miteinander der Kulturen sollte im Alltag seinen Sitz haben. Ein engeres Zusammenrücken, eine Stärkung des Teamgeistes beobachtete die Geschäftsführerin in der Corona-Krise. Man habe mehr Rücksicht aufeinander genommen und jeder habe den anderen unterstützt, mit den Belastungen und Ängsten zurecht zu kommen.

Wegen der Corona-Krise feierte der Pflegeservice Schneider die Eröffnung ohne Öffentlichkeit, der Festakt konnte aber per Livestream mitverfolgt werden. Bürgermeister Alois Held lobte in seinem Grußwort die Standortwahl. Der Sitz des Unternehmens in der Stadtmitte unterstütze die Akzeptanz der ambulanten Pflege und die Wertschätzung derer, die in diesem Bereich arbeiteten. Die Religionen wurden durch Diakon Alois Held, Pfarrerin Dr. Jutta Sperber und Imam Fahrettin Hacan repräsentiert.

Weitere Informationen zum Thema Pflege im Kreis Günzburg und zu den Entwicklungen in den letzten Monaten finden Sie hier:

Themen folgen