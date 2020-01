vor 53 Min.

Neuer Zweiter Kommandant bei der Memmenhauser Feuerwehr

Ein neuer 2. Kommandant wurde in Memmenhausen gewählt. Unser Bild zeigt von links Karl Bittracher (1. Vorsitzender), Josef Frey, Johannes Riedler (je 25 Jahre aktiv), Dominik Voege (Kassenprüfer), Kilian Zott (neuer 2. Kommandant), Bernhard Fendt (scheidender 2. Kommandant), Stefan Fischer (1. Kommandant), KBM Elmar Müller und Bürgermeister Alois Kling.

Kilian Zott löst nach zwölf Jahren Bernhard Fendt ab. Geehrt wurden Josef Frey und Johannes Riedler

Die Feuerwehr Memmenhausen blickte im Rahmen ihrer Dienstversammlung auf das vergangene Jahr zurück. Der Vorsitzende Karl Bittracher begrüßte zu den zahlreich erschienenen Mitgliedern des Vereines besonders den Kreisbrandmeister Elmar Müller, den 1. Bürgermeister Alois Kling und die Ehrenmitglieder Ludwig Fendt und Alois Uhl. Kommandant Stefan Fischer berichtete von acht kleinen Einsätzen und über die durchgeführten Übungen des letzten Jahres. Die letzte Inspektionsprüfung der Wehr am 5. Juni war ein voller Erfolg. Trotz vieler Neuerungen, wie die Umstellung auf Atemschutz und der Umgang mit dem Neufahrzeug wurde sie sehr gut gemeistert. Die hervorragend gestaltete Homepage der Feuerwehr Memmenhausen begeistert nicht nur die eigenen Mitglieder, sondern findet auch im gesamten Landkreis einen positiven Zuspruch. Erstellt wurde diese von Dominik Voege, der hierfür von der Versammlung großen Beifall bekam. Die Jugendgruppe mit 12 Anwärtern zeigte reges Interesse an der Feuerwehr aufgrund gut besuchter Übungstermine. Sieben Jugendliche haben die Modulare Truppausbildung Teil 1 erfolgreich absolviert. Mit dem besonderen Dank der guten Zusammenarbeit an Bürgermeister Alois Kling und dem scheidenden stellvertretenden Kommandanten Bernhard Fendt schloss Kommandant Fischer seinen Bericht ab.

Wahl: In der turnusmäßigen Wahl der Kommandanten wurde zum 1. Kommandanten Stefan Fischer vorgeschlagen und einstimmig wiedergewählt. Bernhard Fendt stellte sich als Kommandantenvertreter nicht mehr zur Verfügung. Als neuer 2. Kommandant konnte Kilian Zott gewonnen werden, der ebenfalls volle Zustimmung erhielt. Da Kilian Zott das Amt als Kassenprüfer demzufolge abgeben musste, wurde Dominik Voege als neuer Kassenprüfer gewählt. Kreisbrandmeister Elmar Müller beglückwünschte die Neugewählten und appellierte an die Versammlung diese zu unterstützen.

Ehrungen: Als besondere Auszeichnung für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten Josef Frey und Johannes Riedler aus den Händen von Kreisbrandmeister Elmar Müller das Bayerische Feuerwehrehrenzeichen in Silber. Hervorzuheben ist hierbei, dass beide die Wehr bei vielen Unwettereinsätzen mit ihren eigenen Gerätschaften unentgeltlich unterstützen. (pm)

