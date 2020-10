11:14 Uhr

Neues Diem-"Guthaus": Viele kleine Köstlichkeiten in Krumbachs Zentrum

Plus Was das neue Diem-„Guthaus“ alles in Sachen „Gaumenfreuden“ im Sortiment hat und wie die Krumbacher Innenstadt davon profitiert.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Geschäfte und Gastronomie bringen Leben ins Zentrum der Städte. Ganz in diesem Sinn setzt „Diem’s Guthaus“, das jetzt in der Kirchenstraße eröffnet wurde, neue, besondere Akzente mit vielen kleinen Köstlichkeiten.

Wer im Zentrum erfolgreich sein wolle, der müsse etwas bieten, was die großen Märkte an der Peripherie nicht hätten, erklärte Bürgermeister Hubert Fischer bei der feierlichen Eröffnung und Segnung des neuen Geschäfts. Er habe sich im Laden umgesehen und viele kleine Köstlichkeiten entdeckt, die es nur in „Diem’s Guthaus“ gebe. Viel Neues im alten Ambiente der Kirchenstraße, das sei eine Bereicherung für Krumbach. Hier zu stöbern und zu probieren, das mache Freude und das sei ein guter Grund für einen Besuch der Innenstadt.

Benedikt (links) und Johannes Diem.

Er habe ausschließlich Produkte aus der Region gesehen, ergänzte Stadtpfarrer Josef Baur, damit unterstütze Diem einen wichtigen Trend in unseren Tagen. Den Segen wolle er für alle spenden, die in diesem Haus arbeiten und hier als Kunden ein- und ausgehen. Der evangelische Pfarrer Eugen Ritter verwies in einer kurzen Ansprache auf den Psalm 23: „Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.“ Diese Sequenz habe eine besondere Aktualität, wenn ein Feinkostladen eröffne in Corona-Zeiten.

Die Krumbacher Metzgerei gibt es seit 1735

Karl Diem verwies mit Stolz auf die lange Tradition seiner Metzgerei, die seit acht Generationen in Krumbach tätig sei. 1735 habe Melchior Diem eine Metzgerei eröffnet. Seit 1875 betreibe die Familie Diem in der Kirchenstraße ihr Geschäft.

In den letzten Jahren hätte die Familie Diem Glück gehabt, aber eben auch viele neue und produktive Ideen, beispielsweise die Eröffnung eines neuen Hotels und eines großen Biergartens oder die Produktion von Feinkostkonserven in Verbindung mit einem Online-Handel. Das „Guthaus“ vergrößere die bisherige Ladenfläche auf das Vierfache und verbinde die klassische Fleisch- und Wursttheke mit einem breiten Feinkost-Sortiment im Selbstbedienungsbereich.

Guthaus sei ein Wortspiel und kombiniere den alten Hausnamen mit dem, was der Kunde hier vorfinde, nämlich gute Ware aus regionalen Produkten, mit der handwerklichen Erfahrung vieler Generationen hergestellt.





