vor 36 Min.

Neues Heim gesucht

Ein süßes Zwergkaninchen-Paar und eine liebe Katzenschönheit warten im Tierheim

Das Tierheim in Weißenhorn stellt auch diese Woche drei ihrer lieben Tiere vor, das Zwergkaninchen-Paar Bonny (weiblich, schwarz) und Bambam (männlich) sowie die Samtpfote Sally. Wer gibt diesen Tieren ein liebevolles Zuhause?

Das schwarze Kaninchen ist ein sehr liebes Kaninchen-Mädel. Kurz nachdem sie bei uns eingezogen ist, hat sie sich in unseren hübschen Kaninchen-Mann Bambam verliebt. Die beiden möchten wir daher nicht mehr trennen und nur gemeinsam in ein neues Zuhause vermitteln. Momentan leben sie bei uns in Innenhaltung, aber im Frühjahr, wenn es draußen wieder wärmer geworden ist, würden sie sich sehr über Auslauf im Freien freuen. Bonny und Bambam sind etwa 2018 geboren und gegen RHD, RHD2 und auch Myxomatose geimpft.

Unsere kleine Schönheit Sally ist eine sehr sanfte und liebe Katzendame. Da sie sich leider bei Fremden immer verkriecht, wird sie immer übersehen. Das ist so schade, denn wenn man sich ihr Zeit lässt und sie nicht bedrängt, kommt sie neugierig näher und „beschnuppert“ einen ausgiebig, teilt das Tierheim in Weißenhorn mit. Hat man ihren „Check-Up“ bestanden, klettert sie einem auf den Schoß und genießt es, wenn man mit ihr kuschelt. Wer sein Herz an Sally verschenkt, bekommt eine liebenswerte Mitbewohnerin, ohne die man es sich gar nicht mehr vorstellen kann. Sally ist wohl 2017 geboren. Sie ist gechipt, geimpft und kastriert und möchte später bei ihren neuen Besitzern, auf die sie sich schon sehr freut, auch gerne Freigang haben.

e. V. bleibt bis auf weiteres für Besucher geschlossen. Info gibt es jedoch unter der Telefonnummer 07309-425282 oder per Fax 07309 425283.

