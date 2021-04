Neues Krumbacher Ampelsystem soll im Verkehr manches erleichtern

Plus Welche Neuerungen es in Krumbach gibt und wie Verkehrsteilnehmer davon profitieren können.

Die Ampeln in Krumbach: Das sorgt bekanntlich unter Verkehrsteilnehmern immer wieder für kontroverse Diskussionen. Jetzt wurden wesentliche Verbesserungen auf den Weg gebracht. Profitieren sollen davon auch Menschen mit Behinderung.

Den Autofahrern in „Krumbachs Städtle“ ist es längst aufgefallen: An den Ampelanlagen im Krumbacher Stadtbereich hat sich in letzter Zeit einiges getan. Unter dem Arbeitstitel „Verbesserung der Verkehrsleittechnik“ hat das Staatliche Bauamt mehrere Ampelanlagen „ertüchtigt“ und auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht, ebenso wurden auch die Schaltzyklen der Verkehrssituation angepasst.

Mit dieser Maßnahme wurde nicht zuletzt der „Inklusion im Straßenverkehr“ Rechnung getragen, einem Anliegen der Stadtverwaltung und flankierend begleitet durch die Inklusionsbeauftragte des Dominikus-Ringeisen-Werkes (DRW) Ursberg, Claudia Madel.

Dieser Tage war „Lokaltermin“ mit offizieller Inbetriebnahme der Ampelanlage beim Bahnhof mit Vorstellung der neuen Technik. Zugegen waren Bürgermeister Hubert Fischer und Mathias Vogel (Sachgebiet Verkehrswesen) von der Stadtverwaltung, begleitet von den beiden Stadträten Gabriele Tuchel und Heinz Weber (beide Stadtratsbeauftragte für Integration), Claudia Madel, Marcus Praschivka vom Sachgebiet Verkehr bei der Polizeiinspektion Krumbach und Peter Schorer vom Staatlichen Bauamt Krumbach. Dem Experten vom Amt oblag die Information über die neue „inklusionsgerechte Ampeltechnik“, die insbesondere für Menschen mit Sehbehinderung und Hörgeschädigte deren Teilnahme am Straßenverkehr erleichtern. Die „Ertüchtigung der Ampeln“ erfolgte durch Einbau akustischer und taktiler Elemente der Blindensignalisierung durch Taster mit einem Orientierungston und einem Vibrationssignal, ergänzt durch einen Lautsprecher. Ein Orientierungston erleichtert das Auffinden des Ampelmastes.

Verbesserungen für sehbehinderte Menschen

Daneben gibt es die Vibration am Taster und einen Freigabeton aus dem Lautsprecher, die das Grünsignal auch für blinde und sehbehinderte Menschen wahrnehmbar machen.

Die Lautstärke der akustischen Signale passt sich automatisch an den Umgebungslärmpegel an. Das bedeutet: Wenn ein Lastwagen vorbeifährt, werden auch die Signale lauter.

Gleichzeitig wurde vom Straßenbauamt die Markierung für die Anbindung des neuen Radweges angebracht, um das „Einfädeln“ des Radlerverkehrs in die stadteinwärts führende Bahnhofstraße nahtlos zu ermöglichen.

