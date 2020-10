00:32 Uhr

Neues Leben auf dem Land

Münsterhauser Räte stimmen für Gemeinschaftsprojekt von Donautal aktiv

Wie soll sich „Neues Wohnen auf dem Land“ in der Zukunft entwickeln? Welche Möglichkeiten gibt es, ältere Menschen ebenso wie junge Erwachsene am Ort zu halten? Darüber macht sich auch die Marktgemeinde Münsterhausen Gedanken. Deshalb entschloss sich der Marktgemeinderat, am Entwicklungsnetzwerk „Neues Wohnen auf dem Land – Gemeinschaftsprojekt“ von „Donautal aktiv“ teilzunehmen.

Manuela Sing von „Donautal aktiv“ stellte in der Sitzung des Marktgemeinderats die Inhalte und die einzelnen Bausteine des Entwicklungsnetzwerkes vor. Ziel sei es, für ortsansässige Bürger Mietwohnungen zu schaffen.

Laut Sing können alle Kommunen teilnehmen, die sich für das Projekt interessieren. Modellprojekte sollen entstehen. Die Bürger sollen dazu bewegt werden, etwas mit ihrer Immobilie zu machen und Informationen zur Bewusstseinsbildung erhalten, welche verschiedenen Wohnformen es gibt.

Zwingend notwendige allgemeine Bausteine kann eine teilnehmende Kommune optional durch frei wählbare Bausteine ergänzen. Darunter fallen auch Maßnahmen zur Qualifizierung eines Entwicklungslotsen an der Schule für Dorf- und Landentwicklung sowie der Aufbau einer Flächenmanagementdatenbank und die Durchführung eines Vitalitäts-Checks.

„Es fehlen kleinere Wohnungen“, sagte Manuela Sing. Innerorts fehle die Entwicklung, es werde nach außen gebaut.

17 Kommunen würden bisher am Projekt von „Donautal aktiv“ teilnehmen, so Sing. Die Kosten pro Kommune liegen bei 1500 Euro. Der Aufbau einer Flächenmanagementdatenbank würde für Münsterhausen rund 2200 bis 2700 Euro kosten. Wer sich für Modellprojekte entschließt, erhalte Fördergelder, so Sing.

„Wir stehen kurz vor der Fertigstellung unserer Ortsumfahrung. Nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht in unserem Straßendorf“, meinte Bürgermeister Erwin Haider. Man sollte die mögliche Förderung nutzen, appellierte er. „Das Pferd ist bereits gesattelt und wir springen auf“, so Haider. Das Geld lohne sich, war seine Meinung.

Der Marktgemeinderat Münsterhausen entschied sich einstimmig für zwei Projektbausteine aus dem Gemeinschaftsprojekt: Qualifizierung Entwicklungsnetzwerk und Kampagne zur Bewusstseinsbildung. (lmm)

