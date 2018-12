vor 57 Min.

Neues Leben im früheren Krumbacher AOK-Gebäude

Versicherungsmakler Andreas Aumann fühlt sich in seinem neuen Domizil in der Karl-Mantel-Straße wohl.

Die Bavaria Finance hat ihren Sitz von Augsburg nach Krumbach verlegt.

Von Hans Bosch

Nach gut einjähriger Umbauzeit ist in das frühere AOK-Gebäude in der Karl-Mantel-Straße neues Leben zurückgekehrt: Die Bavaria Finance Versicherungsmakler GmbH hat ihren Sitz von Augsburg nach Krumbach verlegt und nutzt in dem grundlegend umgebauten Gebäude künftig das Erdgeschoss. Des Weiteren befinden sich in dem Haus auf drei Stockwerke verteilt vier Wohnungen. Versicherungsmakler Andreas Aumann als Chef zeigt sich sehr zufrieden, denn „meine Mitarbeiter und ich haben uns schon gut eingelebt“.

Die Architektur und Generalplanung des Umbaus oblag dem heimischen Büro Jakob Architekten. Die Arbeiten begannen im August 2017 mit einem Teilabbruch. Es folgten räumliche Veränderungen im Inneren und Äußeren, verbunden mit energetischen Dämmmaßnahmen nach modernsten Erkenntnissen. Erst in den letzten Tagen wurden die Außengestaltung an der Karl-Mantel-Straße und die Bepflanzung der 14 Parkplätze im nördlichen Grundstücksbereich abgeschlossen. Dieser weist eine Besonderheit auf: Den Mitarbeitern steht eine Zapfsäule für ihre Elektro-Autos zur Verfügung.

Bauherren sind der aus Ichenhausen stammende Versicherungsmakler Andreas Aumann sowie seine Lebensgefährtin und Teilhaberin Bettina Griffel. Sie haben sich im Dachgeschoss ihre eigene Wohnung eingerichtet, die mittels neuem Aufzug, wie auch alle anderen Stockwerke, erreicht wird.

Wohnungen und Versicherung in einem Haus

Im ersten Stock befinden sich zwei 80 und 100 Quadratmeter große Wohnungen, die bereits vermietet sind. Den Großteil des Erdgeschosses mit 100 Quadratmetern verpachteten sie an ihr eigenes Versicherungsunternehmen. Aumann: „Für einen netten und passenden Mieter haben wir noch 80 Quadratmeter in vier Räumen als Büro oder Praxis frei.“ Im Untergeschoss entstanden eine weitere bereits vermietete Wohnung sowie die Technik- und Sozialräume samt Einbauküche für die Mitarbeiter und das Archiv.

Der 52-jährige Firmenchef hatte sich im Jahre 1989 in Ichenhausen selbstständig gemacht und das Büro zur Jahrtausendwende nach Augsburg verlegt. Inzwischen beschäftigt die Bavaria Finance 15 Mitarbeiter, von denen fünf ihren ständigen Arbeitsplatz in Krumbach haben.

Die übrigen zehn sind in den Außenstellen Ulm, Augsburg, Oy-Mittelberg, Dillingen und Dresden Ansprechpartner vor Ort. An eine Ausweitung der inzwischen 4000 Kunden aus dem gewerblichen Mittelstand sowie Privatpersonen ist gedacht und so sucht Aumann dringend Fachkräfte in den Bereichen Versicherungsmakler und Firmenkundenberater. Als privates Versicherungsunternehmen arbeitet das Büro derzeit mit 90 verschiedenen Versicherungen, Bausparkassen, Vermögensverwaltern und rund 200 Banken zusammen. Das Fazit des Firmenchefs: „Bei uns wird jeder Einzelfall individuell bearbeitet, geprüft und abgearbeitet.“

Themen Folgen