Neues Ostfenster eingebaut

Ein gelbes Glas wirft nun das Sonnenlicht in den Kirchenraum der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild

Bis aus Linnich bei Aachen kommt die Spezialfirma für Kirchenfenster, die in diesen Tagen in Maria Vesperbild das neue Ostfenster eingebaut hat. Es leuchtet hellgelb wie die Sonne, der Kirchenraum erstrahlt nun in diesem Licht.

Die aufgehende Sonne im Osten ist ein Sinnbild für Christus: Die Sonne schenkt Leben – Christus schenkt ewiges Leben, heißt es in einer Pressemitteilung der Wallfahrtsdirektion. Selbst im deutschen Wort Ostern steckt „Osten“ drin, denn Christus ist auferstanden, als im Osten die Sonne aufging. Die Kirchen sind daher in der Regel alle nach Osten ausgerichtet und schon die Urchristen beteten in Richtung Osten.

Orient heißt auf Deutsch „Osten“. Wenn man in seinem Leben die Orientierung verloren hat, dann hat man wortwörtlich den Osten verloren, das heißt die Ausrichtung auf Christus, der nach der Heiligen Schrift von Osten her wiederkommen wird, um die Erlösung endgültig durchzusetzen.

Vor allem gotische Kirchen haben oft im Osten hinter dem Altar ein großes Fenster. In romanischen und barocken Kirchen ist es oft nur ein kleiner runder Ausguck. In Maria Vesperbild wurde das barocke runde Fenster offensichtlich bei der Renovierung 1860 zugemauert.

Nun ist das neue Ostfenster buchstäblich auch ein Lichtblick für die Innenrenovierung, die in wenigen Wochen beginnen soll. (zg)