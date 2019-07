13.07.2019

Neues Präsidium im Lions Club

Zwei Vize-Präsidenten unterstützen Präsident Johann Huber

Johann Huber ist für das Lions-Jahr 2019/2020 zum neuen Präsidenten des Lions Clubs Mittelschwaben Krumbach-Thannhausen gewählt worden. Als Vizepräsident beziehungsweise Klubmaster unterstützen ihn Manuel Knöpfle und Leo Sonntag.

Hans-Peter Ziegler und Peter Henzler wirken als Schatzmeister beziehungsweise Klubsekretär. Klubbeauftragter für Mitgliedschaft ist Armin Maier. Beratend steht dem neuen Vorstand der bisherige Präsident, Karl Liedel, zur Seite. Präsident des Lions-Hilfswerkes ist weiterhin der Thannhauser Erwin Schinhammer.

Die Lions Clubs International sind eine weltweite Vereinigung freier Menschen, die in freundschaftlicher Verbundenheit bereit sind, sich den gesellschaftlichen Problemen der Zeit zu stellen und uneigennützig durch eigene Aktivitäten zu helfen. Lions unterstützen Menschen ohne Ansehen der Nationalität, Religion, Herkunft oder Gesinnung.

Die etwa 50 Mitglieder des Lions Clubs Mittelschwaben engagieren sich seit 1969 neben den internationalen Aktivitäten überwiegend in der Region und setzten dabei jährlich etwa 20 000 Euro für soziale, humanitäre und kulturelle Zwecke getreu dem Lions-Motto „We serve“ ein. So wurden etwa der Offene Tafelkreis Krumbach und die Hospizinitiative Krumbach und Umgebung unterstützt und jährlich Ausflüge mit Senioren der Heime in Krumbach und Thannhausen organisiert. Auch im Lions-Jahr 2019/202020 sollen wieder örtliche und überörtliche Projekte unterstützt werden.

Zur Mittelbeschaffung engagieren sich die Mitglieder des Lions Clubs und ihre Partner bei zahlreichen Aktivitäten wie etwa bei dem schon traditionellen Gebraucht-Büchermarkt oder bei der zu Faschingsbeginn am 11. November stattfindenden Krapfenaktion. Aktuell organisierte der Klub ein Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester Bayern zugunsten der Fördervereine Rettungsdienst und Klinik Krumbach. Bei der Messe KRU 2019 im Oktober wird der Klub traditionell im Foyer des Stadtsaals vertreten sein. (pm)

