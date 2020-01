11:35 Uhr

Neujahrskonzert des Cantemus-Chors in Krumbach

Der Cantemus-Chor ist am Sonntag um 16 Uhr mit seinem Neujahrskonzert zu hören.

Geistliche Musik aus sechs Jahrhunderten steht auf dem Programm für das Konzert in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Krumbach.

Wieder einmal lädt der Cantemus-Chor Krumbach am Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr, alle Freunde der Chormusik zu einem besonderen musikalischen Ereignis ein. Seit fast 30 Jahren sind seine Krumbacher Neujahrskonzerte in ihrer festlichen Gestaltung nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der heimischen Musik- und Kulturlandschaft. So finden sich alljährlich Musikbegeisterte aus Krumbach und weit darüber hinaus ein, um das neue Jahr mit festlicher Musik zu begrüßen.

Der Kammerchor im Cantemus-Chor unter Leitung von Dietmar Schiersner ist dabei wieder einmal „a cappella“ zu erleben. Chormusik in Reinkultur also, was Freunde dieser Form des Singens und Fans des Cantemus-Chores gleichermaßen besonders freuen dürfte. Zu hören ist unter dem Motto „Gottes Volk“ geistliche Musik aus sechs Jahrhunderten – von der Renaissance bis zur Moderne.

Bekannte Bach-Motette wird auch in Krumbach gesungen

Das facettenreiche Programm beinhaltet neben geistlichen Vertonungen von Heinrich Schütz und Thomas Luis de Victoria unter anderem auch die bekannte Motette von Johann Sebastian Bach „Lobet den Herrn alle Heiden“.

Und auch weihnachtliche Gefühle dürften noch einmal aufkommen, wenn die rund 25 Sängerinnen und Sänger des Cantemus-Chores Kompositionen wie „Adeste fideles“ und „Puer natus in Bethlehem“ zu Gehör bringen – und das in der noch weihnachtlich-festlich geschmückten Rokokokirche St. Michael mit den Lichterkerzen an den Christbäumen und der Weihnachtskrippe im Altarraum.

Das Krumbacher Neujahrskonzert findet am Sonntag, 12. Januar, um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Krumbach statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (pm)

