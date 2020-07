vor 38 Min.

Neuntklässler heben erfolgreich ab

Bei Feierstunde werden 19 Schüler ins Berufsleben entlassen

Im Rahmen einer sehr persönlichen Feierstunde konnten am Privaten Sonderpädagogischen Förderzentrum Ursberg 19 Schüler ins Berufsleben entlassen werden. Alle haben die Abschlussprüfungen erfolgreich bewältigt, fünf erhielten das Zeugnis über den erfolgreich abgelegten Mittelschulabschluss.

Die Klassenleiter Gerhard Schuster (9a) und Sabine Krug (9b) würdigten die Absolventen als engagierte Jugendliche, die im Praktikum hohen Einsatz gezeigt und sich trotz erschwerter Umstände während der Corona-Pandemie engagiert und erfolgreich auf die Prüfungen vorbereitet hatten. Eine Präsentation von Bildern aus der gemeinsamen Schulzeit, Videogrußbotschaften vieler Lehrkräfte und ein humorvoller Rückblick der Klassenlehrkräfte rundeten die Feier ab. Das Modell eines schwebenden Heißluftballons diente als Motto des Festtages. Schulleiterin Ulrike Egger griff in ihrer Ansprache diesen Ballon auf: Die Abschlussschüler begeben sich jetzt auf ihre eigene Ballonfahrt, jeder steuert in seinem Ballon künftig andere Ziele an, seien es Berufsausbildungen oder Berufsvorbereitungsjahre an der Berufsschule, so Egger. Sie wünschte den Jugendlichen mit den Familien im Namen der Schulgemeinschaft alles erdenklich Gute und überreichte die Abschlusszeugnisse. Mit Sila Akdag, Ecce Kahraman, Chantal Kroner, Sophia Münzenrieder und Tamara Schmid konnten fünf Schülerinnen das Zeugnis über den erfolgreich absolvierten Mittelschulabschluss entgegennehmen. (zg)

Es ist eine Schule von der ersten bis zur neunten Klasse für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf im Lernen, der Sprache und dem Verhalten, die zurzeit circa 250 Schüler aus dem südlichen Landkreis Günzburg besuchen. Hier können sie den Mittel- oder den Förderschulabschluss erwerben. Zusätzlich bietet das SFZ einen mobilen Sonderpädagogischen Dienst an Grund- und Mittelschulen sowie für Kinder, Eltern und Erzieherinnen und Erzieher an Kindertagesstätten. Die Sonderpädagogen arbeiten in sechs Kooperationsklassen an Grund- und Mittelschulen sowie an der Grundschule Deisenhausen mit dem Schulprofil Inklusion, geben Rat in der Pädagogischen Beratungsstelle und betreiben die Schulvorbereitende Einrichtung „Marie Therese“ in Balzhausen.

