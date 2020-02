vor 43 Min.

Neuwahlen beim Modellflugsport

Bisherige Führungsmannschaft mit Abteilungsleiter Jörg Redl erneut bestätigt

Bei der Jahresversammlung der Abteilung Modellflugsport im Mittelschwäbischen Luftsportverein standen Neuwahlen im Mittelpunkt.

Abteilungsleiter Jörg Redl zog Bilanz des vergangenen Flugjahrs. Neben dem normalen Flugbetrieb hob er einige Veranstaltungen besonders hervor. Im April trafen sich Modellpiloten aus Deutschland und der Schweiz zu einem GPS-Workshop, geleitet vom zweifachen Weltmeister Philip Kolb. „Wir haben viel gelernt“, war die einhellige Meinung der Teilnehmer an den zwei Tagen. Der geplante Elektro-Segelflug-Wettbewerb fiel wegen Sturm und Regen aus. Ideales Flugwetter herrschte dann beim Motor-Kunstflug-Wettbewerb um den Schwabenpokal, von dem auch a-tv berichtete. Regen Flugbetrieb gab es beim Urlaubsfliegen der Freunde aus Davos/Schweiz. Zum 40. und letzten Segelflugwettbewerb um den Mindelpokal traten elf Piloten an, in der Anfangszeit waren teilweise bis zu 40 Teilnehmer am Start. Nachdem heute Elektromotoren als Starthilfe für die Segler dienen, ist der Seilhochstart überholt.

Auf der sportlichen Seite berichtete Jörg Redl von zum Teil großen Erfolgen. So gewann der noch jugendliche Luca Baumann die deutsche Meisterschaft im Jet-Kunstflug. Stefan Gerstlauer erflog sich beim heimischen Schwabenpokal in der Klasse „Basic“ den 1. Rang. Die GPS-Segelflugpiloten Roland Glogger und Dominik Hufnagl landeten mit ihren Eigenbaumodellen bei deutschen Meisterschaften und Wettbewerben im In- und Ausland meist in der Top-Ten.

Für den erkrankten Kassenwart Martin Glogger berichtete Dominik Hufnagl über die Kassenlage der Abteilung. Bei den Neuwahlen stellte sich die bisherige Führungsmannschaft wieder zur Verfügung. Einstimmig wurden für die nächsten zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt: Abteilungsleiter Jörg Redl, Stellvertreter Reinhard Micheler und Kassenwart Martin Glogger.

Für dieses Jahr sind lediglich zwei größere Veranstaltungen geplant. Bereits im April wird ein zweitägiger GPS-Wettbewerb ausgeflogen und im Mai findet dann der traditionelle Elektro-Segelflug-Wettbewerb statt. (gled)

