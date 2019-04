18.04.2019

Neuwahlen beim TSV Langenhaslach

Der Sportverein ehrt langjährige Mitglieder. Vorstand verjüngt sich

Umfangreiche Ehrungen und die Neuwahl der gesamten Vorstandschaft waren das zentrale Thema der Jahreshauptversammlung beim TSV Langenhaslach. Nicht nur im Fußball findet zurzeit ein Umbruch statt, sondern auch in der Vorstandschaft wurden etliche Positionen mit jungen Mitgliedern besetzt.

Nach 33 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in der Vorstandschaft des TSV hat Michael Hösle sein Amt abgegeben. 13 Jahre leitete er die Abteilung Fußball und 20 Jahre war er Kassierer. Markus Höck bedankte sich: „Du hast maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute finanziell gut da stehen, dein Weitblick, dein Wissen und deine Erfahrung waren für uns stets Gold wert.“

Die neue Vorstandschaft umfasst 21 Positionen. Jeweils einstimmig wurden per Akklamation für vier Jahre gewählt: Vorsitzende Markus Höck und Richard Losher, Kassierer Johannes Schwarz und Peter Losher, Sportplatzkassierer Manfred Heckmair und Engelbert Mussack, Schriftführerin Carrie Schnatterer, Abteilungsleiter Fußball Andreas Maurer und Julian Uhl, Jugendleiter Florian Michalka und Franz Schnatterer, Leiterin Breitensport Elvira Michalka, Beisitzer Cornelia Weber, Marion Deihl, Stephan Aubele, Timo Donderer Thomas Schnatterer, Franz Deihl, Horst Müller, als Kassenprüfer Daniel Stocker und Bernd Schnatterer.

Vorsitzender Markus Höck bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandschaftsmitgliedern Annika Schuster, Michael Hösle, Michael Schnatterer und Peter Freißler, sowie den beiden Kassenprüfern Rudi Schmid und Harald Stumpf.

In seinem Jahresrückblick ließ der Vorsitzende das Vereinsgeschehen Revue passieren. Seit 20 Jahren wird das Preisschafkopfen zum Gedenken an den langjährigen Vorsitzenden Michael Paulheim veranstaltet, zum diesjährigen Jubiläum wurden 18 Partien begrüßt. Ein Highlight ist das gemeinsame Weinfest mit dem Gartenbauverein, die 4. Haselbeach-Party war wieder ein Erfolg. Weitere Aktivitäten waren die Beteiligung am Tischkicker-Turnier der Raiffeisenbank und der Gewinn des Vereinsschießens. Neben dem Hauptspielfeld wurde im Herbst mit dem Bau einer größeren Gerätehütte begonnen.

„Völlig untypisch für unsere Mannschaft war, dass der Klassenerhalt bereits Ende April feststand“, war das Resümee von Fußball-Abteilungsleiter Horst Müller. Danach kehrte aber leider der Schlendrian ein und so fand sich die Mannschaft am Ende der Saison doch wieder auf dem drittletzten Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft beendet die Saison nach einem sehr guten Start auf dem 8. Tabellenplatz. Etwas überraschend war der Rücktritt von Trainer Ali Bozdemir in der Winterpause, doch bereits Mitte Dezember konnte als Nachfolger Bernhard Maidorn verpflichtet werden.

Beispielhaft sei die Jugendarbeit beim TSV Langenhaslach, in sechs Mannschaften von A- und B-Jugend und D- bis G-Jugend spielen die Nachwuchskicker in der SG Kammeltal, war von Jugendleiter Franz Schnatterer zu hören. Besonders erfolgreich war die E-Jugend mit ihren Betreuern Karl Schnatterer und Manfred Schuler, mit nur einem Unentschieden wurden sie souverän Meister. Für ihre sehr sportliche Spielweise wurde die B-Jugend mit dem Fair-Play-Preis ausgezeichnet. Lediglich drei Gelbe Karten erhielten die Nachwuchskicker mit ihrem Betreuer Florian Michalka in der Saison 2017/2018 und errang dadurch den 1. Platz in der Fair-Play-Wertung. Insgesamt wurden wieder 75 Kinder beim TSV betreut.

„Unser umfangreiches Breitensport-Angebot wird nach wie vor gut angenommen und rege genutzt“, berichtete Elvira Michalka. Von Gymnastik, Zumba, Stepp, bis Radel-Treff und Nordic Walking reicht die Palette. Seit letztem Jahr hat der TSV auch wieder eine Show-Tanz-Gruppe mit der Bezeichnung „Team Remember“. Fester Bestandteil im Angebot des TSV ist das Kinderturnen.

Zum sechsten Mal richtete der TSV einen Nordic-Walking-Tag aus. Das Organisationsteam hatte sich für die Streckenführung Richtung Mindeltal entschieden. Bei idealsten Bedingungen folgten 110 Läufer der Einladung. Für dieses Jahr ist wieder ein Nordic-Walking-Tag geplant am 15. August.

Aufgrund mehrerer „Sparjahre“ konnten weitere, notwendige Rücklagen gebildet werden vermerkte Kassierer Michael Hösle. „Wir sind für die Zukunft gerüstet, sollten größerer Anschaffungen anstehen“, war sein Fazit. Mit einer Urkunde und einem Präsent wurden zudem 40 Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. (pm)

