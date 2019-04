23.04.2019

Neuwahlen beim VDK Thannhausen

Vorsitzender Horst Kögel wird in seinem Amt bestätigt

Zur jährlichen Hauptversammlung des VDK-Ortsverbandes Thannhausen begrüßte Vorsitzender Horst Kögel 47 stimmberechtigte Mitglieder und weitere Angehörige sowie als Vertreter der Stadt Bürgermeister Georg Schwarz. Der Ortsverband umfasst derzeit 550 Mitglieder, wobei ein Großteil davon auch in den umliegenden Gemeinden Ursberg, Münsterhausen und Edelstetten beheimatet ist. In seinem Jahresbericht erinnerte der Vorsitzende an die sehr gut besuchten Aktivitäten wie Busausflüge, Adventsfeier und einen Vortrag über Bestattungskultur. Schatzmeister Johann Buhmaier berichtete von einer äußerst positiven Kassenlage. Zahlreiche Jubilare wurden für langjährige Mitgliedschaft vorgestellt, wobei ein 90-jähriger Senior seit 60 Jahren im Sozialverband dabei ist.

Ein besonderer Dank der Vorstandschaft galt Schriftführer Thorsten Sandkuhl, der nach sieben Jahren Tätigkeit sein Amt aufgab. Bei den Neuwahlen unter der Leitung des VDK-Kreisvorsitzenden Friedrich Merk wurde ein Großteil der Vorstandschaft bestätigt. Vorsitzender Horst Kögel wurde mit einem nahezu einstimmigen Ergebnis wiedergewählt. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Maria Karolina Baur aus Mindelzell, weiteres neues Mitglied in der Vorstandschaft Annerose Dietrich aus Thannhausen. Konrad Bestle aus Ursberg übernimmt die Aufgaben des Schriftführers, Johann Buhmaier bleibt Kassenwart. Vertreterin der Frauen ist Ingrid Pricha aus Münsterhausen. Die Mitglieder der Vorstandschaft sind auch Delegierte zur Kreisversammlung.

Zum neuen Jahresprogramm gehören Fahrten zum Hof Neuhaus (Apfelzügle) bei Überlingen und zur Hafenweihnacht in Lindau und Bregenz. Im September folgt ein Vortrag „Von der Vorsorgevollmacht bis zum Testament“. Im Advent wird wieder eine musikalisch gestaltete Weihnachtsfeier stattfinden. (pm)

