Arbeiter wird bei Betriebsunfall in Niederraunau verletzt

Platten stürzen auf einen Arbeiter, der dabei verletzt wird.

Bei einem Betriebsunfall in einer metallverarbeitenden Firma am Mühlberg am Mittwoch gegen 10 Uhr zog sich ein 37-jähriger Arbeiter Verletzungen an den Beinen zu. Der Mann war laut Bericht der Krumbacher Polizeiinspektion damit beschäftigt, einen Transportwagen mit Blechplatten zu beladen, die aus der Pulverbeschichtungsanlage kamen.

Da die Beladung, so die Polizei weiter, nicht ausgeglichen erfolgte, kippte der Wagen jedoch um. Die Platten stürzten auf den Arbeiter und verletzten diesen im Bereich der Unterschenkel. Der Geschädigte kam mit Prellungen, Schnittwunden und Verdacht auf Frakturen zur Behandlung ins Klinikum Krumbach. (AZ)