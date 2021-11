Niederraunau

17:21 Uhr

Bei Faist arbeitet Deutschlands beste Technische Systemplanerin

Plus Leonie Olborth ist die erste Auszubildende bei Faist Anlagenbau in Niederraunau, die eine Bundesbeste ist. Wie ihre beruflichen Zukunftspläne aussehen.

Von Annegret Döring

Mit 96,4 von 100 möglichen Punkten hat Leonie Olborth vom Nusslacher Hof , einem Weiler der Stadt Burgau (Landkreis Günzburg), ihre Abschlussprüfung zur Technischen Systemplanerin in der Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik abgeschlossen. Damit ist die 19-Jährige Bundesbeste in ihrem Fachgebiet. Nach der Realschule hatte sich die junge Frau bei Faist Anlagenbau in Niederraunau beworben und hatte sich schon beim Vorstellungsgespräch so gut auf- und angenommen gefühlt, dass sie dort auch ihre Ausbildung begann. Eine Ausbildung, die mit einem besonderen Preis gekrönt wurde.

