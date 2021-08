Marihuana: Polizei öffnet in Niederraunau Wohnungstür mit Gewalt

Marihuanakonsum in einer Niederraunauer Wohnung. Polizei verschafft sich Zugang nach richterlichem Durchsuchungsbeschluss.

Am Sonntag, gegen 21 Uhr, teilte der Polizei ein Zeuge mit, dass aus einer Wohnung in der Schloßstraße in Niederraunau starker Marihuanageruch wahrnehmbar sei. Eine eintreffende Polizeistreife bestätigte dies. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde über den diensthabenden Richter ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt.

Nachdem der Wohnungsinhaber die Wohnungstüre nach mehrfacher Aufforderung laut Bericht der Polizei nicht öffnete, öffneten die Beamten diese mit Gewalt. In der Wohnung trafen sie auf den 25-jährigen Wohnungsinhaber. Bei der anschließenden Durchsuchung mit Rauschgiftsuchhunden stellten die Beamten knapp zehn Gramm Marihuana sowie mehrere Utensilien, welche für den Konsum bestimmt sind, sicher. (AZ)