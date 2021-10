Niederraunau

Pfarrer Hermann Ehle feiert gleich zwei eigene große Jubiläen

Plus Hermann Ehle ist seit 20 Jahren in Niederraunau. Vor Kurzem feierte er mit einem Gottesdienst seinen 90. Geburtstag.

Gleich zwei besondere Jubiläen feierte Geistlicher Rat Hermann Ehle: Der Niederraunauer Ruhestandgeistliche wurde am 7. Oktober 90 Jahre alt. Die Feier des Geburtstages des in Neusäß geborenen Pfarrers fand im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Pfarrkirche Niederraunau statt. Zugleich dankten ihm die Pfarrei sowie die Nachbarpfarreien für seine 20 Jahre ehrenamtliches seelsorgerisches Wirken. Mit Antritt des Ruhestandes zog Hermann Ehle im Juli 2001 von Sonthofen in den Pfarrhof von Niederraunau um, um sich seither von dort aus vielfältig zu engagieren.

