Unbekannter bricht zwei Mal denselben Opferstock in der Mariengrotte auf

Zwei Mal wurde in der Mariengrotte in Niederraunau derselbe Opferstock aufgebrochen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Zwischen dem 20. Mai, 15 Uhr und dem 3. Juni, 15 Uhr, sowie am 4. Juni, 17 Uhr kam es in Niederraunau bei der Mariengrotte zu jeweils einem Aufbruch desselben Opferstocks. Dabei wurde laut Polizei jeweils das Vorhängeschloss des Opferstocks gewaltsam durch einen unbekannten Täter aufgebrochen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10 Euro. Beim ersten Aufbruch wurden rund 50 Euro, beim zweiten fünf Euro aus dem Stock entwendet. Hinweise an die Polizei Krumbach unter 08282/905-111. (AZ)