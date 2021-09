Unfall in Niederraunau: Radlerin wird über Motorhaube geschleudert

In Niederraunau wird eine Radfahrerin von einem Auto erfasst. Bei dem Unfall entsteht auch ein hoher Sachschaden.

Am Dienstag gegen 17.05 Uhr fuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin in Niederraunau vom Kellerweg in den Lurchenweg ein. Hierbei übersah sie laut Polizei eine von rechts kommende und deshalb vorfahrtsberechtigte 65-jährige Radfahrerin. Die Radlerin wurde vom Pkw erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Hierbei zog sich die Frau glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, da sie einen Fahrradhelm getragen hatte. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. (AZ)