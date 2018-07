21:15 Uhr

Niederraunauer Rad-Team mit starker Leistung auf Nürburgring

Gruppe belegt bei 24-Stunden-Rennen auf dem Ring den hervorragenden 156. Platz unter 658 Gruppen, die das Ziel erreichen.

Von Peter Bauer

Keine Frage: Sie waren „fit für den Ring“. Die „Raunauer Truppe“, die unter dem Namen „Uwe’s Radlschuppen“ an den Start ging, hat beim 24-Stunden-Radrennen auf dem Nürburgring am Wochenende hervorragend abgeschnitten. Wie Uwe Schmidt, Inhaber von „Uwe’s Radlschuppen“, am Sonntagabend mitteilt, belegte die heimische Gruppe den hervorragenden 156. Platz unter 658 „Finishern“ (Gruppen, die das Rennen zu Ende fuhren. An den Start gingen rund 750 Vierer-Teams (wir berichteten).

Die heimische Gruppe: Das sind Ewald Przygoda, 46, aus Krumbach, Thomas Hofmann, 47, aus Deisenhausen, dazu Uwe Schmidts Sohn Dennis, 28 (er lebt heute in Magdeburg und arbeitet als Controller bei einem Energieversorgungsunternehmen) und Jessica Possiel, 30, aus Braunschweig, die Dennis Schmidt bei einer Sportveranstaltung kennengelernt hat. Die vier spulten in stetigem Wechsel und in stetiger Ablösung nach jeweils einer gefahrenen Runde in 24 Stunden so viele Kilometer wie möglich herunter.

Hier der aktuelle Bericht von Uwe Schmidt: „Rad am Ring ist vorbei, nach ca. 625 Kilometern und 13750 Höhenmetern ist die Raunauer Truppe mit Tom, Ewald, Dennis und Jessi endlich am Ziel. 25 Runden im Wechsel und immer auf Endanschlag führten zum Erfolg. Tom konnte mit einer starken letzten Runde noch fünf Plätze gut machen. Das Team erkämpfte sich nach 24 Stunden Dauerstress den 156. Platz von 658 Finishern. In der Altersklasse ist das Platz 60 von 226 Finishern.“

Thomas Hofmann arbeitet seit vielen Jahren im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Von Deisenhausen fährt er oft mit dem Rad zur Arbeit, aber das ist nur ein Bruchteil des Trainings des verheirateten Familienvaters, der eine 23-jährige Tochter hat. Ewald Przygoda ist bei Kardex Remstar in Neuburg beschäftigt, verheiratet, er hat eine zehn Monate alte Tochter.

24 Stunden: Allein schon diese Zahl deutet an, dass die Veranstaltung auf dem Ring mehr als ein Rennen war. Die Teilnehmer und ihre Begleiter waren größtenteils auf dem Ring untergebracht. Die „Krumbacher Gruppe“ fuhr mit dem Wohnmobil in die Eifel, wie Hofmann und Przygoda berichteten. Tausende von Menschen waren am Wochenende auf dem Ring unterwegs.

Neben dem Rennrad-Wettbewerb gab es, wie Uwe Schmidt erklärt, auch Wettbewerbe für Mountainbikes und E-Bikes. Das Rennen war damit auf seine Weise auch eine Art sportliches Volksfest mit einer besonderen Atmosphäre. Es ist nicht zuletzt das Erlebnis einer solchen Atmosphäre, die Radler antreibt zu Tausenden von Trainingskilometern. Seit der Anmeldung im Dezember 2017 hatte die „Krumbacher Gruppe“ zusammen etwa 32 000 Kilometer und 150 000 Höhenmeter auf dem Rad bewältigt. Kein Zweifel: Sie war fit für den Ring – das hat sie jetzt mit einer erstaunlichen Leistung bewiesen.

