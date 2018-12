11:00 Uhr

Niederraunauer Schule feiert ihr 50-Jähriges

Ein buntes Programm bei der Feierstunde in der Turnhalle der Grundschule gesetzt wurden

Mit einem bunten Programm feierten Lehrer und Schüler der Grundschule Niederraunau den 50. Geburtstag ihrer Schule. Dazu versammelten sich in der festlich geschmückten Turnhalle viele Gäste.

Zu ihnen gehörten die Bürgermeister Hubert Fischer, Alfred Duscher und Karl Weiß, Schulamtsdirektor Thomas Schulze sowie die Verantwortlichen der örtlichen Finanzinstitute, unter ihnen Daniel Gastl, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Günzburg-Krumbach und Hubert Rampp von der Raiffeisenbank Niederraunau. Außerdem waren die Lehrer und Schüler des ersten Jahrgangs sowie die ehemaligen Rektoren Hubert Hegenbart und Hermann Rothermel geladen. Gemeinsam mit ihnen blickte die Schulleiterin Heike Neher und die gesamte Schulfamilie auf 50 Jahre Schulgeschichte zurück.

Die AG Singen-Tanz-Spiel sowie der eigens zum Fest gegründete Jubiläumschor ließen in Tanz und Gesang „Fuffzg Joar Schual“ Revue passieren und berichteten unterhaltsam über die Aktivitäten aus dem Schulleben. Die Gegenwart wurde in einer Zeitkapsel festgehalten, die erst im Jahr 2068 wieder geöffnet werden darf. Ein weiterer Höhepunkt, besonders für die kleinen Gäste, war der unerwartete Besuch des Nikolaus, der für alle Klassen einen Reisegutschein ins Schulmuseum nach Ichenhausen mitbrachte. Am Ende erlebte er den Auftritt aller Schüler und Lehrer mit, die in dem Lied „Schule ist mehr“ einen Leitgedanken der Schule zum Ausdruck brachten.

Eine besondere Freude und Überraschung gelang der Sparkasse Günzburg-Krumbach mit einem überaus großzügigen „Geburtstagsscheck, der alle Anwesenden beeindruckte. Heike Neher versicherte, die finanzielle Zuwendung verantwortungsbewusst zum Wohle aller Schüler zu verwenden. Im Anschluss daran erwartete die Gäste ein vom Elternbeirat vorbereiteter Stehempfang und ein Rundgang durchs Schulhaus. (zg)

