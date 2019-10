07:00 Uhr

„Niederungen und Erhebungen“ im Krumbacher Museum

Volker Demuth beschreibt in seinem Buch eine topografische und historische Landschaft. Welche Akzente er jetzt im Krumbacher Literaturherbst setzt.

„Niederungen und Erhebungen“ – das mag im ersten Moment an ein geografisches Buch denken lassen. Auch der Untertitel: „Besichtigung einer Lebenslandschaft“ klingt eher nüchtern. Volker Demuth liefert allerdings keine trockene wissenschaftliche Studie. Im Titel deutet er lediglich seinen Ausgangs- und Standpunkt an: Hier ist einer, der die Landschaft, aus der er stammt und in der er lange gelebt hat, genau betrachtet, Wahrnehmungen reflektiert, der nach innen schaut, um den Wirkungen nachzuspüren, die diese Landschaft und die Menschen in ihm hinterlassen haben. „Landschaft“ ist in diesem Projekt nicht nur eine Kulisse aus Wald und Berg und Fluss, sondern auch die geschichtliche Landschaft, in der die Folgen von Krieg und politischen Veränderungen ebenso sichtbar sind wie gesellschaftliche Strukturen und familiäre Bindungen.

Ein Bauernhof, eine Kleinstadt, ein Haus am Fluss, eingebettet in das durch Eiszeitgletscher geformte Geländeprofil Süddeutschlands. Sie bilden den Erfahrungsraum dieser autobiografischen Erzählung, in dem sich die deutsche Geschichte spiegelt. Die äußere Gegend wird dabei zur inneren Landschaft. Aufgewachsen in einem Landstrich, der lange nicht alles preisgegeben hat, was im Nationalsozialismus etwas gegolten hat, vor allem Zucht, Unterordnung und Gehorsam, sind es besonders ältere Geschichten, die sich in der Landschaft wie im eigenen Leben Volker Demuths eingelagert haben, Geschichten von Aufbegehren, Freiheitsdrang und einem schwierigen Glück. Vom Bauernkrieg des 16. Jahrhunderts über den Zweiten Weltkrieg und die Adenauer-Zeit bis in die globalisierte Gegenwart führt die literarische Reise durch Erinnerungen, Bedeutungen und Mythen. Die Lebensorte werden dabei zum Fahndungsraster einer schmerzlichen und zuletzt befreienden Spurensuche und dem Versuch einer Antwort auf die Frage, wo man hingehört und wer man ist.

Volker Demuth, 1961 geboren in Süddeutschland in der Gegend westlich von Laupheim, war Professor für Medientheorie an der Fachhochschule für Gestaltung in Schwäbisch Hall. 2004 gab er die Lehrtätigkeit auf und lebt heute als freier Schriftsteller in Berlin. Als Lyriker, Erzähler und Essayist veröffentlichte er zahlreiche Bücher und publiziert in verschiedenen Kunst- und Kulturzeitschriften. Für seine literarischen Werke wurde er mehrfach ausgezeichnet. (zg)

Lesung: Mittwoch, 30. Oktober, 19.30 Uhr, Mittelschwäbisches Heimatmuseum, Heinrich-Sinz-Str 3-5, Krumbach. Vorverkauf bei Bücher Thurn: 08282 995199 und im abc-Büchershop: 08282 9953903. Mehr unter: literaturherbst-krumbach.de

