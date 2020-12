vor 17 Min.

Nikolausbescherung in Edenhausen

Aktion mit Pandemie-Abstand: Wie Kinder aus Edenhausen sich beim Gasthof Adler freuen durften.

Von Elisabeth Schmid

Hell erleuchtete Tannen vor dem Gasthof Adler in Edenhausen brachten Adventsatmosphäre als Hans Drexel und Andrea Riedl die Edenhauser Kinder zu einem besonderen Nikolausabend eingeladen hatten. Die Erlaubnis dazu hatten sie vom Landratsamt bekommen.

Geschenke und Gemütlichkeit am offenen Feuer in Edenhausen

So konnten Kinder mit ihren Eltern, natürlich mit Abstand und Maske, in dieser traurigen Coronazeit doch den Nikolaus treffen. Weil in diesem Jahr für die Kinder so viel an Feiern ausfällt, hatte Andrea Riedl die Idee, etwas auf die Beine zu stellen. Die Kinder freuten sich über ihre Nikolausgeschenke sehr. Vor dem Gasthaus gab es ein offenes Feuer, das zur gemütlichen Stimmung beitrug. Auch konnten die Eltern beim Gasthof ihre Nikolausgeschenke abgeben und mit Namen ihrer Kinder versehen. So konnte jedes Kind persönlich gerufen werden. Im Säckchen des Gasthofes waren Würstchen, Semmeln und Süßigkeiten. Die Freude über die gelungene Idee, war groß.

