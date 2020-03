19.03.2020

Noch mehr Absagen

Anordnungen wird Rechnung getragen

Den Vorschriften des Kataststrophenfalls wird mit diesen Absagen Rechnung getragen:

Die Mitgliederversammlung des Musikvereins Waltenhausen am Freitag, 27. März, im Bürgerheim Waltenhausen wird verschoben.

Der Singnachmittag im Gasthof Ochsen in Waldstetten am heutigen Donnerstag, 19. März, entfällt.

Die Sitzung des Gemeinderates Aichen am heutigen Donnerstag, 19. März, ist abgesagt.

Besuche im Rathaus sollten auf absolut notwendige Fälle beschränkt werden und stattdessen Kontakt unter Telefon 08284/ 99799-0 oder per E-Mail unter rathaus@vg.ziemetshausen.de aufgenommen werden. Die Amtsstunden in Aichen werden vorerst nicht stattfinden. Termine in der Kanzlei in Aichen können unter Telefon 08284/361 vereinbart werden.

Bis auf Weiteres stellt die Krumbacher Tafel die Ausgabe ein.

Die Verwaltungsgemeinschaft Krumbach hat das Seniorenessen im Vereinsheim Breitenthal abgesagt.

Die Bürgerversammlung in Deisenhausen am Donnerstag, 26. März, wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Jahreshauptversammlung am 27. März und die Königsehrung am 4. April sind abgesagt und werden im Herbst nachgeholt.

Der Abend der Blasmusik wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Jubiläums-Dorffest im Mai wird verschoben.

Das Gemeinschaftskonzert des Musikvereins Langenhaslach mit der Jugendkapelle Neuburg am Samstag, 21. März, sowie die Jahreshauptversammlung am Freitag, 27. März, sind verschoben.

Bis auf Weiteres werden alle Singproben abgesagt.

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Aletshausen am Mittwoch, 25. März, wird verschoben.

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Waltenhausen-Weiler am Dienstag, 24. März, im Bürgerheim Waltenhausen ist abgesagt.

Bis auf Weiteres sind alle Veranstaltungen abgesagt.

Der Vortrag „Königinnenaufzucht und Völkervermehrung“ am Freitag, 20. März, ist abgesagt.

Entfallen muss die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Muttershofen-Hellersberg am Samstag, 28. März. (zg)

