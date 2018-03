vor 34 Min.

Nötigung: 17-Jährige reagiert couragiert

Nachts will ein unbekannter Mann, dass sie zu ihm ins Auto steigt. Weswegen die Polizei außerdem ausrückte.

Von Annegret Döring

Wegen Nötigung am Samstag in der Nacht ermittelt die Krumbacher Polizei.

Ein 17-jähriges Mädchen war kurz vor 2 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Zitherbäck. In der Ulmer Straße stadtauswärts gehend bemerkte die junge Frau, dass ihr ein Pkw in Schrittgeschwindigkeit folgte, der sie schließlich überholte. Laut Mitteilung der Polizei trat ihr beim Trafohaus gegenüber dem dortigen Autohaus plötzlich ein unbekannter Mann gegenüber, packte sie am Arm und forderte sie auf in sein Auto einzusteigen. Das Mädchen trat ihm sofort zwischen die Beine, riss sich los und schlug ihm ins Gesicht, sodass er aus der Nase blutete.

Polizei sucht nun Zeugen

Anschließend rannte die 17-Jährige ohne sich umzudrehen davon. Darum konnte sie der Polizei bei der Anzeigeerstattung am nächsten Morgen auch nicht sagen, in welche Richtung sich der Mann dann entfernt hatte. Der Unbekannte ist laut ihrer Beschreibung 20 bis 40 Jahre alt, spricht normal deutsch, ist ungefähr 170 Zentimeter groß und fuhr einen dunkelfarbenen Pkw.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die zu dem Vorfall Angaben machen können. Diese können sich bei der Polizeiinspektion in Krumbach unter Telefon 08282/9050 melden.

Schüler wird bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist am Freitagnachmittag ein 11-jähriger Bub bei einem Unfall in der Ulmer Straße in Krumbach. Nach Angaben der Polizei war der Schüler auf dem Heimweg von der Schule. Zur gleichen Zeit fuhr eine 53-jährige Autofahrerin mit ihren Pkw auf der Ulmer Straße stadteinwärts. Als der Junge, laut Polizei ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Schüler mittelschwer verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt, am Pkw entstand geringer Sachschaden. Der Schüler wurde mit dem Hubschrauber in eine Ulmer Klinik gebracht.

Auto prallt beim Abbiegen in Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag an der Einmündung Lexenrieder Weg/Raunauer Straße in Krumbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 20-Jähriger mit seinem Pkw auf der Raunauer Straße unterwegs und wollte in den Lexenrieder Weg abbiegen. Beim Abbiegen übersah er aber offenbar einen entgegenkommenden bevorrechtigten Pkw, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Dadurch prallte der Wagen des Unfallverursachers noch gegen eine Hauswand, wodurch die Airbags des Pkw auslösten. Dabei entstand eine Rauch-/Staub-Wolke, die von Zeugen als Brand interpretiert wurde, sodass sie die Feuerwehr alarmierten. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Themen Folgen