vor 16 Min.

Norris von Schirach und die blassen Helden

Autor präsentiert seinen zeitgenössischen Roman im Heimatmuseum

Der Autor Norris von Schirach, alias Artur Isarin stellt am Dienstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr im Mittelschwäbischen Heimatmuseum im Rahmen des Literaturherbstes Krumbach seinen zeitgeschichtlichen Roman „Blasse Helden“ vor.

Ausgerechnet in den Trümmern der Sowjetunion hofft der romantische junge Deutsche Anton jene Leichtigkeit zu finden, die er im Westen vermisst. Engagiert wird der 32-jährige Deutsche von einem Rohstoffhändler, der für seine riskanten Geschäfte in der rapide zerfallenden Sowjetunion einen zuverlässigen Mr. Fix-it sucht. Schnell erhält Anton Zugang zu den neuen Eliten des Landes. Er lässt sich treiben und führt als „blasser Held“ ein bizarres Leben unter kultivierten Banditen, Künstlern, Geheimdienstleuten, Betrügern, korrupten Unternehmern, Kokotten und mittellosen Schönheiten. So wird er zum Chronisten einer Zeit, in der der Ruf nach einer starken Hand immer lauter wird und die den Boden bereitet für den Autokraten Pu-tin.

Norris von Schirach (Arthur Isarin) wurde 1963 in München geboren und arbeitete nach dem Studium in London, New York und Almaty sowie, von 1993 bis 2003, in Moskau. Dort erlebte er die Jelzin-Jahre, die geprägt waren durch Privatisierungen und dem Erstarken der Oligarchen sowie dem Abrutschen großer Teile der Bevölkerung unter die Armutsgrenze. (zg)

sind im Mittel- schwäbischen Heimatmuseum, Telefon 08282/3740, im abc-Büchershop, Telefon 08282/9953903 oder bei Bücher Thurn, Telefon 08282/995199 erhältlich.

